Niger: Lutte - Liesse et ferveur au Niger à l'occasion du 39e Sabre national

Les Nigériens retiennent leur souffle. Du 24 décembre 2017 au 3 janvier 2018 a lieu le 39e Sabre national de lutte traditionnelle. C'est Zinder, la deuxième ville du pays, qui abrite les combats.

Pendant neuf jours, cet événement sportif et culturel extrêmement populaire sera au centre du quotidien des dix-huit millions de Nigériens.

Il ne s'agit pas d'une lutte avec frappe comme au Sénégal. Le principe est simple : 80 gladiateurs, comme on les appelle, se lancent à la conquête du Sabre national, un symbole d'invincibilité et de bravoure. Pour défier le roi des arènes en titre, le colosse Yahaya Kaka de Tahoua, quelques noms sont sur les lèvres dont celui de Lawali Dan Tela, de Zinder. Finaliste de l'édition précédente, ce fin technicien s'annonce intraitable. Il y a également Yacouba Adamou, alias la Panthère noire, une fois détenteur du Sabre et trois fois champion d'Afrique, mais aussi Saleh Daouda, rapide et fougueux, ou encore Adamou Abdou, 127 kilos et très rapide.

Mais le lutteur le plus attendu à ce 39e Sabre reste Issaka Issaka, sacré roi des arènes 2015 et 2016, et pratiquant le sambo et le judo. Il reste un sérieux favori pour le trône.

39ème édition du Sabre National : Le RMPS présent pour vulgariser la paix dans l'arène de Zinder...https://t.co/66oMlI3TJZ pic.twitter.com/2TrXg0pNDe

Médias Paix et Sport (@MediasPaixSport) 25 décembre 2017

La particularité du Sabre national est l'engouement populaire qu'il suscite auprès des dix-huit millions de Nigériens. Pendant neuf jours, les marchés, les administrations et autres activités sont au ralenti ou très perturbés. Plus de 200 millions CFA (300 000 euros) ont été injectés par l'Etat pour l'organisation de ce grand événement.