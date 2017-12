Togo: Les populations de Timbou se soulèvent contre le coup de force du ministre Lalle

C'est bruillament, elles ont exprimé leur mécontentement ce 25 Décembre 2017, bloquant la Nationale N-1.

Les jeunes gens du Canton de Timbou qui incriminent le ministre Takpandja Lalle d'être à l'origine de la substitution de leur localité par Nadjundi, ils disent ne pas être prêts "à accepter ce changement de dernières heures qui est une injustice flagrante à l'endroit de leur Canton qui historiquement est le plus ancien et démographiquement le plus grand Canton de la zone". Ils souhaitent dès lors "que les autorités administratives et politiques prennent des dispositions pour réparer cette injustice qui risque de troubler la paix sociale et politique dans la préfecture de Cinkassé".

Ils se disent mécontent d'apprendre ces dernières 72 heures, qu'après la grande rencontre de la commission de décentralisation tenue à Dapaong il y a déjà plusieurs semaines, et présidée par le premier ministre, Sélom Komi Klassou,au cours de laquelle le découpage consacrait Timbou comme chef lieu de la zone 2 de la préfecture de Cinkassé, vu que Timbou, historiquement est connu être le plus ancien Canton de cette préfecture auquel tous les autres cantons actuels n'étaient que des villages, et que, de par sa superficie, il est le plus grand Canton, aussi en avance en termes de démographie et se situe sur la nationale N-1. Ils dénoncent aussi l'utilisation d'une certaine fibre ethnique pour diviser la paisible population de Cinkassé.

Pour information, dans le cadre de la décentralisation des communes, la préfecture de Cinkassé était divisée en deux zones, à savoir, Zone 1 : les cantons de Biankouri, Nadjundi, Gnoaga, Gouloungoussi, Boade, Cinkassé avec chef lieu la commune de Cinkasse, Zone 2 : Les cantons de Timbou, Nadjoundi, Sam-naba avec chef lieu Canton de Timbou.