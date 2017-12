Sénégal: Ziguinchor se dote d'un conseil communal des enfants

"Ces jeunes conseillers ne feront pas de la figuration. Ils auront bientôt un siège. Et dès la semaine prochaine, ils vont subir une formation de deux jours avant d'installer leur bureau municipal et d'élire le maire des enfants", a ajouté M. Baldé.

Abdoulaye Baldé s'est félicité de l'aboutissement d'un "processus qui a duré plusieurs mois et qui a suscité beaucoup d'énergie et de mobilisation dans les quartiers".

"Ces 70 enfants ont été élus par les 35 quartiers de la ville à raison de deux jeunes par quartier, selon une démarche paritaire (35 garçons et 35 filles). Ils vont représenter et défendre les intérêts des enfants dans le conseil communal de Ziguinchor", a expliqué l'édile.

Plusieurs chefs de quartiers, des partenaires techniques et financiers, des responsables de structures de protection de l'enfance et plusieurs parents ont assisté à cette cérémonie organisée en partenariat avec la fédération Dymbaya Kagnaleen, une structure spécialisée dans la protection de l'enfance.

