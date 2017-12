Mali: Autorité Routière - 65 636 292 063 FCFA mobilisées

L'Autorité Routière a tenu le vendredi 22 décembre 2017 dans ses locaux la 30ème session Ordinaire de son Conseil d'Administration.

Les points inscrits à l'ordre du jour étaient: passer en revue les activités menées en 2017 et approuver celles en perspectives pour l'année 2018. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par Youssouf Traoré, président du Conseil d'Administration (PCA) de ladite Autorité Routière, en présence de son Directeur Général, Moulaye Ahmed Boubacar, et de l'ensemble des administrateurs.

Le directeur Moulaye Ahmed Boubacar a rappelé que l'année 2017 a été marquée par la poursuite du financement des travaux d'entretien routier de 2016, le financement des travaux de l'exercice 2017, la mise en œuvre de l'entretien routier pluriannuel et le lancement du paiement de la redevance péage par orange money. Cette dernière activité qui entre dans le cadre de la sécurisation de la redevance péage a été présidée par le ministre de l'équipement et du désenclavement en présence de ses homologues des transports et de celui de la sécurité et de la protection civile. La réflexion continue sur la mise en œuvre d'autres produits innovants sur la sécurisation et l'amélioration des recettes de péage et des pénalités de pesage, a-t-il signalé.

Par ailleurs, il a laissé entendre que la mise en œuvre intégrale du règlement N°14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de l'UEMOA lancée le 1er avril 2017, a été suspendue suite aux réticences des transporteurs du fait de sa non application concomitante par les autres pays, avec un risque de blocage de l'approvisionnement du pays à la veille du mois de carême.

Malgré le début tardif des travaux d'entretien routier, a-t-il ajouté, le financement se poursuit après les lancements des différents chantiers d'entretien routier dont ceux de l'entretien routier pluriannuel et des pistes rurales, première année d'expérience en la matière.

Evoquant l'exécution financière du budget au 30/09/2017, le Directeur Général de l'Autorité Routière a dit qu'en 2016, les ressources financières mobilisées à la date du 31/12/2016 se chiffrent à 65 636 292 063 FCFA contre une prévision de 68 364 189 239 FCFA soit un taux de réalisation de 96%. Quand au budget 2017, il a été approuvé en recettes et en dépense par arrêté N°2017-1171/MEF-SG du 18 Avril 2017 pour un montant de 57 482 412 831 FCFA.

Les recettes mobilisées au titre des ressources propres entre le 01/01/2017 et le 30/09/2017 se chiffrent à 26 472 595 555 FCFA contre une prévision annuelle de 37 960 000 000 FCFA soit un taux de mobilisation de 69,71%. S'agissant des ressources de l'Etat, notamment le Budget Spécial d'Investissement (BSI), le montant initialement prévu de 400.000.000 FCFA a été mobilisé à 100%. Les ressources financières mobilisées à la date du 30/09/2017 s'élèvent à la somme de 36 915 206 895 FCFA soit un taux de 64,21% a expliqué Moulaye Ahmed Boubacar.