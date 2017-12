Burkina Faso: MATD - "Il y a beaucoup de défis à relever en 2018", dixit Siméon Sawadogo

Le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a organisé son deuxième Conseil d'administration du secteur ministériel, le vendredi 15 décembre 2017 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord.

«La mise en œuvre du cycle III de la décentralisation : enjeux et perspectives ». C'est sous ce thème que le deuxième Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) du département de l'Administration territoriale et de la Décentralisation s'est tenu, le vendredi 15 décembre 2017 à Kaya. L'objectif visé par la tenue de ce CASEM est d'examiner les performances des structures du MATD au cours de l'année 2017 et d'adopter les grandes orientations de 2018.

Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), Siméon Sawadogo, le CASEM est une rencontre statutaire instituée par le gouvernement à l'effet de permettre à chaque département ministériel d'échanger sur sa gouvernance globale en général et sur le fonctionnement de ses structures en particulier.

A l'en croire, le CASEM permet à chaque ministère, deux fois par an, de faire une sorte de rétrospective et de recadrer l'ensemble des actions pour une meilleure gouvernance dans la conduite des affaires des départements ministériels.

Il constitue également une ultime occasion pour apprécier les résultats atteints et définir les grandes orientations futures. « La présente session nous donne l'opportunité tout en échangeant sur les performances réalisées par notre ministère au titre du troisième trimestre de l'année 2017, d'affûter nos armes pour les défis qui nous attendent en 2018, en l'occurrence ceux liés à la mise en œuvre du cycle III de la décentralisation », a-t-il indiqué.

Parlant du bilan des actions de son département en 2017, Siméon Sawadogo s'est dit satisfait des résultats obtenus. Pour ce faire, il a félicité l'ensemble des acteurs pour les résultats déjà engrangés malgré une année difficile marquée entre autres par la mise en place tardive des crédits budgétaires à la suite de la scission du ministère et aux régulations intervenues en cours d'année. « Nonobstant ces difficultés, vous vous êtes armés de courage et d'abnégation pour parvenir aux résultats que nous saluons à l'occasion. C'est la preuve que notre département apporte sa part contributive à la mise en œuvre de notre stratégie nationale de développement commune, le Plan national de développement économique et social (PNDES) », a-t-il félicité.

De nouveaux référentiels de la décentralisation

Le ministre Sawadogo a invité les membres du CASEM à réfléchir à la gouvernance institutionnelle et administrative, la qualité des performances enregistrées ainsi que sur les grandes orientations, les défis et les perspectives pour 2018. « L'année 2018 s'annonce avec beaucoup de défis à relever et je vous invite à aller au front avec abnégation et détermination. Les limites des performances de nos structures doivent faire l'objet d'une introspection sans complaisance en vue de susciter la réflexion aux voies et moyens de dépasser en indicateurs de performance de 2017 », a-t-il souligné.

De l'avis du MATD, la mise en œuvre des nouveaux référentiels de la décentralisation, l'organisation de l'administration du territoire, l'accompagnement technique et financier des collectivités territoriales sont autant de défis à relever en 2018. A ces défis, s'ajoutent la révision du Code général des collectivités territoriales, la préparation des élections de 2020 et du référendum en cas d'adoption de la nouvelle Constitution par voie référendaire, la modernisation de l'état civil.

Pour ce faire, il a exhorté ses vis-à-vis à cultiver les principes d'efficacité, de dignité et d'intégrité, de transparence, de participation, etc. «Communication et échanges sur le thème du CASEM », « Présentation sur les performances et les activités de 2018 du ministère », « Présentation du projet de rapport de synthèse et recommandations », ont été les points abordés à l'issue de la cérémonie d'ouverture du CASEM.