Burkina Faso: Ministre en charge de l'économie - Une trentaine de bons contribuables et partenaires félicitée

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement a rendu hommage à une trentaine de ses meilleurs contribuables et partenaires, le mercredi 20 décembre 2017, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement est reconnaissant à ses meilleurs contribuables et partenaires de l'année 2017. Il leur a, en effet, rendu hommage, le mercredi 20 décembre 2017, à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie solennelle. Selon la ministre en charge de l'économie, Rosine Coulibaly, c'est une reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont eu confiance et ont bien travaillé avec son département. « Je n'ai pas voulu que le ministère en charge de l'économie soit assimilé à celui qui court derrière les gens, juste pour récupérer mais sans dire merci », a-t-elle déclaré. Il est normal, a-t-elle soutenu, que des contribuables et des partenaires soient magnifiés pour leurs comportements exemplaires.

La ministre en charge de l'économie a expliqué que l'objectif de cette initiative, première du genre, est de montrer aux Burkinabè que l'on peut être un bon contribuable, un bon citoyen, gagner sa vie et être fier. « Nous avons des relations de proximité avec certains contribuables qu'il faut sortir de l'ombre et leur dire que nous sommes fiers d'eux », a-t-elle indiqué.

C'est une trentaine d'entreprises dans les domaines des banques, de l'énergie, des hydrocarbures, des associations, des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont été retenus. Ils ont été sélectionnés, a-t-elle précisé, pour leur contribution ces trois dernières années au développement, leur régularité dans le paiement et la véracité de leurs chiffres déclarés en 2017.

Les critères selon la ministre Rosine Coulibaly ont été élaborés par un comité pour le choix des plus méritants. Elle a, par ailleurs, rappelé le nouveau code général des impôts présenté à l'Hémicycle pour faciliter le travail des contribuables et le partenariat scellé avec Orange- Burkina Faso pour le paiement de la taxe de résidence via Orange Money.

Elle a invité les autres contribuables à œuvrer davantage et a encouragé les ‘'élus du jour" à persévérer dans l'excellence. La coordonnatrice- résidente du Système des Nations unies au Burkina Faso, Metsi Makhetha, a traduit la satisfaction des partenaires ‘'toujours engagés à accompagner le gouvernement burkinabè". « Le Burkina Faso est un membre actif des Nations Unies et nous travaillons avec tous ses partenaires aux côtés du gouvernement », a-t-elle assuré.

Le représentant-résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, Cheick Fantamady Kanté a rassuré l'exécutif burkinabè du soutien de son institution. Quant au directeur de l'Agence française de développement (AFD), Tanguy Denieul, cet acte du ministère en charge de l'économie est à saluer car il consolide les relations entre le gouvernement burkinabè, ses contribuables et ses partenaires techniques et financiers. Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement a donné rendez-vous en 2018 pour ‘'élever au rang de meilleurs contribuables et partenaires" d'autres structures.