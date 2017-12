Burkina Faso: Coopération Burkina - Sénégal - L'axe Ouaga-Dakar se porte bien, selon Sidiki Kaba

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a reçu en audience, le mercredi 20 décembre 2017 à Ouagadougou, son homologue sénégalais, Sidiki Kaba. Les deux ministres ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays et la remise du « Prix Macky Sall pour la paix », au Moogho Naaba.

Le Burkina Faso et le Sénégal entendent renforcer leurs liens de coopération pour le bien-être de leurs ressortissants respectifs. C'est ce qui est ressorti de l'audience accordée par le chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry, au ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sidiki Kaba, le mercredi 20 décembre 2017 à Ouagadougou.

Présent dans la capitale du pays des Hommes intègres dans le cadre de la remise du « Prix Macky Sall pour la paix » au Moogho Naaba, le ministre sénégalais, Sidiki Kaba, a profité rencontrer son homologue burkinabè pour échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon le ministre Kaba, l'axe Ouaga-Dakar se porte bien et les deux présidents partagent la même vision sur l'intégration au sein de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Afrique.

A entendre le ministre burkinabè en charge des affaires étrangères, la présence de son homologue au Burkina Faso est le signe de l'excellence des relations entre les deux pays et la volonté des deux parties à mieux les renforcer. En outre, a-t-il ajouté, la visite du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à Dakar en octobre 2017 témoigne de cette volonté.

Pour lui, ce séjour du président du Faso avait permis de visiter des infrastructures réalisées dans le cadre du Plan Sénégal émergent et de signer des accords dans le domaine de la sécurité et de l'éducation. Il a poursuivi que les relations entre le Burkina Faso et le Sénégal sont désormais formalisées dans une commission mixte de coopération dont la tenue de la prochaine session a été l'objet d'échanges au cours de cette rencontre.

Pour lui, d'autres sujets touchant la sous-région, l'Afrique et le monde ont été aussi au menu des échanges. En réagissant sur le « Prix Macky Sall pour la paix » décerné au Moogho Naaba, le ministre sénégalais a soutenu qu'il s'agit de la reconnaissance des efforts d'une personnalité morale, d'une institution de sagesse et de régulation sociale dont la place et le rôle dépassent le cadre du Burkina Faso. C'est une manière, de son avis, de cultiver des relations culturelles entre les différents peuples au sein de l'espace CEDEAO.