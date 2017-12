Burkina Faso: Noël 2017 à Bobo-Dioulasso - Louanges et prières pour accueillir Jésus

Les Chrétiens de Bobo-Dioulasso ont veillé, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 décembre 2017, pour accueillir l'Enfant Jésus.

A la cathédrale Notre Dame de Lourdes et à l'église centrale de l'Alliance chrétienne, cette veillée de Noël a été marquée par des prières, des chants de louanges et une invite à l'amour du prochain.

La communauté chrétienne à Bobo-Dioulasso a commémoré la naissance de Jésus-Christ, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017. Elle a organisé une veillée pour attendre la venue du « Messie », « leur Sauveur ». A la cathédrale Notre Dame-de-Lourdes et à l'église centrale de l'Alliance chrétienne de Bobo-Dioulasso, les fidèles ont, pendant plus de trois heures d'horloge, prié, chanté les louanges et dansé pour commémorer la naissance de l'Enfant Jésus.

A la cathédrale, Monseigneur Paul Ouédraogo a centré son homélie sur l'amour du prochain. Pour lui, Dieu s'est laissé découvrir à l'homme à travers Jésus. « Noël, c'est la naissance de Jésus. Dieu pour sauver son peuple a pris sur Lui le risque de se faire l'un de nous. A travers cette expérience humaine, Dieu nous dit aussi que l'être humain est certainement le sommet de sa créature », a fait comprendre Mgr Paul Ouédraogo.

Une preuve d'amour, selon Mgr qui a invité les chrétiens à accepter de regarder les conditions dans lesquelles Dieu a vécu cette expérience. Il s'agit pour lui, de regarder les enfants avec beaucoup de respect, de leur accorder toute la dignité qu'il faut. « En regardant l'Enfant de Bethléem, cela invite les Chrétiens à faire attention aux pauvres qui sont marginalisés, les malades, les personnes âgées », a-t-il renchéri.

Faire des cœurs un berceau pour Jésus

Par ailleurs, Mgr Paul Ouédraogo a appelé les Chrétiens à faire de leur cœur un berceau pour Jésus-Christ. « L'Enfant qui est né à Bethléem serait heureux aujourd'hui, non pas d'être dans la mangeoire, mais d'avoir nos cœurs comme berceau », a-t-il dit. Suivant Mgr, l'acceptation de Jésus dans les cœurs va permettre à chacun de mieux aimer son prochain, et de ne pas y entretenir la haine. Venu en compagnie de sa famille pour la veillée à la cathédrale, Etienne Dabiré a pris l'engagement d'ouvrir son cœur à Jésus. « Je retiens que Jésus est né et que c'est par cette naissance que le monde est sauvé.

Toute ma prière est que nos cœurs soient un berceau pour Jésus», a-t-il déclaré. A l'église centrale de l'Alliance chrétienne de Bobo-Dioulasso, le pasteur principal Youhana Drabo est revenu sur le mystère de la venue de Jésus-Christ : l'étoile annonciatrice de la naissance de Jésus, la lecture du message par les mages et les bouleversements intervenus. «Avant la venue de Jésus, les mages ont vu les signes dans les cieux. Ils ont suivi l'étoile, jusqu'au nouveau-né qui est le Sauveur », a-t-il fait comprendre.

Comme les mages ont été guidés par l'étoile, il a demandé aux fidèles de se laisser guider par le Saint-Esprit vers Jésus. « De la même manière que les mages ont suivi l'étoile, Dieu nous donne beaucoup d'occasions aussi pour que le Saint-Esprit nous dirige pour avoir la victoire », a-t-il affirmé. Les fidèles de ces deux églises rêvent d'avoir une maison digne pour louer Dieu.

En effet, au cours de la veillée à la cathédrale, la question de la réhabilitation de l'édifice a été évoquée. Sur un montant de 700 millions de F CFA envisagés, ce sont 53 millions de F CFA qui ont été mobilisés à la date du 15 décembre, selon les responsables. A l'Alliance chrétienne, les finitions du bâtiment sont en cours.

Les responsables, au niveau des deux églises, ont chacun de son côté, lors de leur prêche, émis le souhait de célébrer Noël 2018 dans des bâtiments dignes de Dieu. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou et ses collaborateurs sont allés apporter leur soutien aux Chrétiens de la cité d Sya.

Bravo aux forces de défense et de sécurité

Depuis l'approche des fêtes de fin d'année, les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans la ville de Bobo-Dioulasso. Sur les différentes artères, elles se sont mobilisées pour veiller sur la sécurité des usagers de la route, de jour comme de nuit. Malgré le froid, ces hommes de tenue sont restés sur pied. Bravo à nos vaillantes forces de défense et de sécurité.