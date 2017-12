Burkina Faso: Renforcement du réseau national - La BOAD apporte un appui de 39,5 milliards de F CFA

Le porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a donné, à l'issue du Conseil des ministres, le vendredi 22 décembre 2017, à Ouagadougou, la substance des travaux portés essentiellement sur des dossiers de fond (adoption de loi, prise d'ordonnance, financement de l'entretien et de la réhabilitation du réseau routier).

L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu, le vendredi 22 décembre 2017, à Ouagadougou, avec à la clé des dossiers importants en plus des communications orales et des nominations dans les conseils d'administration. A l'issue des travaux, le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a décliné essentiellement trois dossiers de fond (Justice, infrastructures et Fonction publique).

Il a cité l'adoption, au titre du ministère en charge de la Justice, d'un projet de loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui. Ce projet de loi, selon lui, vient corriger les erreurs observées par le Conseil constitutionnel sur une première loi adoptée le 26 mai 2016 en ses articles 6, 9, 12, 13, 23 et 30. Il a, par ailleurs, informé de la présentation de la nouvelle loi, à la session prochaine de l'Assemblée nationale.

Concernant le département en charge de l'économie, a-t-il dit, une ordonnance, a été prise, portant autorisation de ratification des accords de financement conclus le 6 novembre 2017, à Ouagadougou, entre le Burkina Faso et la Banque ouest africaine de développement (BOAD). Cette ordonnance, a affirmé le ministre en charge de la Communication, est relative au financement du projet de renforcement du réseau national interconnecté et du programme d'entretien routier 2017-2019. «Il s'agit de 39,5 milliards de F CFA qui vont servir dans le cadre du réseau national interconnecté à sécuriser l'alimentation de Ouagadougou et de Koudougou», a-t-il précisé.

Dans le cadre de l'entretien routier, a noté Rémis Fulgance Dandjinou, les axes Ouagadougou-Kongoussi et Koudougou Sakoincé vont être réhabilités. Il est aussi prévu, a-t-il souligné, la réhabilitation de la voirie urbaine à l'intérieur de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sur environ 27 km. «Cet entretien routier comporte également le bitumage des routes périphériques de Ouagadougou routes de Karpala, Toudoubwéogo et Nagrin ainsi que le bitumage de l'avenue de l'insurrection à Bobo-Dioulasso », a mentionné M. Dandjinou. S'agissant de la Fonction publique, il a annoncé l'engagement à titre exceptionnel de 14 chercheurs contractuels permanents du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST).

Ils sont nommés, a-t-il clarifié, dans les emplois de recherche à l'issue de leur inscription sur la liste du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES). Le conseil des ministres a, a laissé entendre le ministre Dandjinou, souhaité, à tous les Chrétiens, joyeux Noël. Le Conseil, a-t-il conclu, a appelé les populations au respect des mesures de sécurité relatives tant à la circulation qu'à l'utilisation des pétards et autres éléments d'artifice.