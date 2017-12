Burkina Faso: Prix Macky Sall-Afrique 2017 - Le Moogho Naaba Baongho reçoit son trophée

Lauréat de la première édition du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho, a officiellement reçu son trophée, le jeudi 21 décembre 2017 à Ouagadougou.

Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (CIRID) a désigné, en septembre dernier, Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho, lauréat du prix Macky-Sall pour le dialogue en Afrique (PMSDA). L'empereur des Mossés a reçu, à cet effet, le jeudi 21 décembre 2017 à Ouagadougou, son trophée, une médaille et une enveloppe de 50 000 euros (environ 32 millions de FCFA). «Nous dédions avec fierté ce prix au peuple burkinabè, courageux et travailleur. Nous n'aurions pas réussi dans nos initiatives si ce peuple ne nous avait pas écouté et accordé sa confiance», a-t-il soutenu dans son adresse lue par son ministre, Larlé Naaba Tigré.

Pour lui, le dialogue et la culture ont de tout temps fait la force des filles et fils du « pays des Hommes intègres ». «Notre pays est toujours parvenu à relever le défi de la stabilité par la capacité de ses hommes à dialoguer », a-t-il souligné.

A son avis, le CIRID, en créant le PMSDA, a envoyé un message fort aux Africains et à tous les membres de la communauté internationale, c'est-à-dire celui d'encourager toute initiative de dialogue politique et social sur le continent. «Nos sociétés regorgent de valeurs et d'outils et de mécanismes endogènes qui nous permettent de faire face aux graves préoccupations sociales actuelles. Aux Africains, de faire preuve d'ingéniosité en vue de ramener la paix et la cohésion dans nos différentes nations déjà éprouvées par des conflits », a-t-il conseillé.

Pour le président-fondateur du CIRID, Deo Hakizimina, cette récompense instituée en juin 2016, vise à susciter des talents en matière de résolution des conflits. A ses dires, le Moogho Naaba Baongho est un grand pacificateur qui a toujours mis en avant son humilité et son sens de la responsabilité. Ces deux qualités, selon lui, sont importantes dans une Afrique en proie à des crises multiples. «Nous devons nous approprier la dynamique volontariste interne pour agir à travers des talents moraux à l'image de notre lauréat du jour. Valorisons nos forces morales », a-t-il lancé. Le porte-voix du CIRID pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, El Hadj Malick M'Baye, s'est réjoui pour sa part, de la tenue de la cérémonie de remise du PMSDA 2017 sur le sol burkinabè.

Un personnage historique

Il a, en effet, argué que le Burkina Faso a toujours su relever ses défis. Au gré des épreuves, a-t-il ajouté, les Burkinabè sont restés «intègres » à travers le dialogue. «Le Moogho Naaba a engagé tout son prestige dans la résolution des crises vécues à de nombreuses reprises par ce pays. Le consensus autour de sa réputation d'homme de paix ne souffre donc d'aucune contestation», a-t-il affirmé.

Selon le représentant du président du Faso, le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, la place et le rôle prépondérants du Moogho Naaba au cœur de l'épopée du Burkina Faso, ont traversé les âges pour être à nouveau reconnus. «C'est une grande fierté pour notre pays que ce prix soit décerné à ce personnage historique », s'est-il réjoui.

Le ministre Barry a estimé que le PMSDA est une invite à s'enraciner dans les valeurs culturelles, chères aux peuples frères burkinabè et sénégalais. Tout en indiquant que les deux pays œuvreront ensemble pour l'avènement d'une Afrique forte et unie, il a souhaité la pérennisation de cette initiative africaine, le PMSDA.

Son homologue sénégalais a, quant à lui, félicité le CIRID pour le choix de l'illustre lauréat. «En décernant cette distinction au Moogho Naaba, vous honorez une grande figure de l'histoire dans un contexte où les valeurs culturelles sont menacées », a déclaré le porte-parole du président sénégalais.

En rappel, le Prix Macky-Sall pour le dialogue en Afrique a été institué par le CIRID dont le siège est à Genève (Suisse), dans le but de stimuler la naissance d'un esprit d'écoute et de tolérance mutuelle favorable à la résolution pacifique des conflits.

Il vise également à honorer et encourager toutes les initiatives de dialogue politique et social sur le continent. Le choix du président Sall se justifie par l'institution du 28 mai, comme Journée du dialogue national et la mise en place du Haut Conseil du dialogue social.