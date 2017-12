Burkina Faso: Ministère en charge de l'économie - Des "médailles du travail" pour 159 agents et collaborateurs

Pour «service rendu» à la nation, 159 agents et collaborateurs du Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID) ont été décorés dans l'Ordre du mérite de l'économie et des finances et la Médaille d'honneur des douanes. La cérémonie s'est tenue, le samedi 23 décembre 2017 dans les locaux de la direction générale des douanes.

Après la distinction de 41 agents, le 5 décembre dernier au Palais présidentiel dans l'Ordre national et du mérite burkinabè, 159 autres agents et collaborateurs du Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID) ont été distingués, le 23 décembre 2017 à Ouagadougou.

Ainsi, 129 travailleurs ont été décorés dans l'Ordre du mérite de l'économie et des finances avec agrafe fiscalités, finances, comptabilité, etc., et 30 agents des douanes ont reçu la Médaille d'honneur des douanes. Au nom de la ministre en charge des finances, la ministre déléguée, chargée du Budget, Edith Clémence Yaka a rappelé que les décorations sont certes individuelles, mais ont toujours été le fruit d'une collaboration entre agents.

Elle a donc invité les récipiendaires à approfondir cette collaboration au sein du MINEFID, en recherchant l'intérêt général par la promotion réelle de la transparence, de l'équité, du respect mutuel, du dialogue et surtout un esprit de coopération. « Ces médailles du travail sont les plus nobles et les plus honorables distinctions qui soient puisqu'elles soulignent avec éclat, le sens et la valeur de leur implication professionnelle à leurs postes de travail respectifs », a dit Mme Yaka.

Par ailleurs, elle a rendu hommage et encouragé l'ensemble des travailleurs du département qui, par leur comportement et abnégation au travail, ont permis au ministère d'engranger des résultats « très appréciables » au titre de l'année 2017.

Humilité et fierté

Fait chevalier de l'Ordre du mérite, Hamidou Soulama, inspecteur des Impôts a exprimé sa satisfaction qu'après 31 ans de service, sa hiérarchie récompense son travail. « Je dédie cette distinction à mon épouse, à mes enfants, à ma hiérarchie, et à mon inspecteur principal qui est mon premier chef de service et qui a été tout pour moi », a-t-il confié.

Pour sa part, le directeur général de COTECNA Burkina, Désiré Kam qui a, lui aussi, été fait chevalier de l'Ordre du mérite dit être animé par un sentiment de joie, d'humilité et de fierté. « Cette décoration qui est une reconnaissance de nos efforts, de l'accompagnement de notre société, la COTECNA pour la mobilisation des ressources financières au profit du budget de l'Etat », a-t-il précisé.

Il a donc remercié leurs partenaires que sont le MINEFID et l'administration des douanes pour cette distinction. Ayant reçu sa médaille de chevalier de l'Ordre du mérite, le Directeur de la communication et de la presse ministérielle (DCPM) du ministère en charge des finances, Hermann Léon Bakolo a, quant à lui, pensé à ses devanciers qui ont travaillé dans le ministère. « Nous travaillons dans la continuité de ce qu'ils ont fait sous le leadership de Mme le ministre en charge des finances pour, chaque jour, apporter de la terre à la terre », a-t-il ajouté.

Convaincu qu'il n'y a pas de héro solitaire, M. Bakolo a dédié sa décoration à tous ses formateurs depuis l'école primaire, à ses collaborateurs, à sa famille, à ses parents défunts, à ses amis et à ses responsables du MINEFID pour le coaching de chaque jour qui permet de donner du sens à l'action du ministère.

C'est par la décoration du ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouédraogo comme Commandeur de l'Ordre national que la cérémonie a débuté.