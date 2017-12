Burkina Faso: Médiateur du Faso/Syndicats du Burkina - Ensemble pour renforcer la paix sociale

Le Médiateur du Faso a, pour sa part, soutenu que les syndicats et son institution poursuivent les mêmes objectifs de défense des intérêts et de réparation des injustices faites aux citoyens. Sur la même lancée, elle a salué le rôle des syndicats du Burkina tout en les encourageant à œuvrer au maintien de la paix à travers l'éthique qui les a toujours guidés.

Car, nous savons que c'est par le développement qu'on peut produire les fruits de la croissance pour pouvoir les répartir entre tous les fils et filles de ce pays», a-t-il affirmé. Il a toutefois souligné que la justice sociale, la bonne gouvernance, la démocratie, etc., demeurent des valeurs chères au CSB. «Ce sont des valeurs fondamentales qui peuvent nous conduire rapidement vers des lendemains meilleurs», a estimé M. Ouédraogo.

