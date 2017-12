Congo-Kinshasa: Fecofa - Constant Omari place son nouveau mandat sous le signe du développement !

«Le siège de la Fecofa situé sur l'Avenue de la Justice que nous avons acquis sur nos propres moyens il y a quelques bonnes années, ne répond plus aux exigences d'une Fédération digne de ce nom.

Tout au long de ce nouveau mandat de 4 ans, nous allons travailler avec l'appui de nos partenaires, pour doter la Fecofa d'un nouveau bâtiment moderne qui abritera tous les services de notre organe technique de football. Ce nouveau mandat est placé sous le signe de développement... », a déclaré Constant Omari Selemani, quelques minutes après sa réélection à la tête de la Fecofa, le samedi 23 décembre 2017, à l'Hôtel Beatrice, à Kinshasa.

Candidat unique à sa propre succession, Constant Omari a été réélu à 100%. Sur 28 votants, 28 voix ont été exprimées en faveur d'Omari Constant, ce digne fils du pays qui préside aux destinées du football congolais depuis 2003. Aucun bulletin nul. Tous les 28 votants, qui ne sont autres que les présidents des Ligues venus de toutes les provinces et les délégués des clubs, ont volontairement manifesté leur joie de voir Constant Omari, dont les œuvres parlent, continuer à diriger le football congolais.

Conscient de ce nouveau mandat et surtout déterminé à continuer à laisser les traces, outre la construction d'un immeuble pour la Fecofa, Constant Omari souligne que la Fédération va aussi commencer à produire, elle-même, ses propres matches. Elle va se lancer à l'achat des matériels, autrement dit équipements complets de retransmission audiovisuelle en direct pour s'en charger eux-mêmes de leurs propres matches, question de contourner cette problématique de signal attribué abusivement à des chaînes de télévision, un manque à gagner pur et simple. Constant Omari soutient aussi que la fédération pourra monter sa propre chaîne de télévision ; la Télévision Fecofa.

Parlant du championnat, déjà l'année prochaine, note-t-il dans la droite ligne de développer le football congolais, la Linafoot aura deux Divisions ; la première et la deuxième. La loi sur la limitation des joueurs étrangers dans les clubs sera strictement appliquée. Si les Léopards locaux, champions en titre du Chan Rwanda 2016 ne sont pas qualifiés pour l'édition de ce mois de janvier 2018 au Maroc, a-t-il regretté, c'est aussi à cause de la non application de cette disposition, où la plupart de joueurs qui brillent dans le championnat ne peuvent faire partie de l'équipe nationale, parce qu'ils sont des étrangers.

Tout au long de ce nouveau mandat, Constant Omari insiste qu'il ne laissera pas le temps à la Linafoot de faire quoi que se soit. « Plus question de mauvais jugement, plus question de classer les dossiers dans les tiroirs... ». Le président Omari Constant dit qu'il va mettre en place un département d'arbitrage, tout en reconnaissant que l'arbitrage reste le plus grand problème en termes de frein pour le développement du football congolais. Ce n'est pas tout ! Constant Omari a aussi parlé d'un programme ambitieux pour l'encadrement et le développement du football de jeunes. Ici, il a même lancé un appel aux Bourgmestres des communes qui ont eu la grâce de bénéficier des stades municipaux de les utiliser comme il se doit, en organisant les tournois de football de jeunes.

Plaçant alors un mot sur l'équipe nationale, Constant Omari a réitéré ses compliments à cette génération de joueurs, Florent Ibenge et ses poulains qui sont passés juste à côté d'une qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. Et de promettre, la Fédération va garder la même ossature pour la Can Cameroun 2019.

Tout le comité réélu

Par ailleurs, il y a lieu de noter que Constant Omari a été réélu avec tout son comité. Si, en ce qui le concerne, il a obtenu la totalité des voix, les autres n'ont pas eu cette grâce. Roger Bobo Bondembe et Théobald Binamungu, par exemple, ont failli être éjecté. Ils n'ont été réélus qu'avec 14 voix, chacun, soit 50% des votants. Leurs élections, faut-il le dire, a été même contestées par le représentant du Tout-Puissant Mazembe Englebert, Frédéric Kitenge Kikumba, évoquant le principe de la majorité absolue. Kitenge a estimé qu'ils devaient avoir au moins 15 voix (14+1) pour être déclaré élu. Une allégation non prise en compte par la commission chargée d'organiser ces élections.

En ce qui concerne l'élection des membres, dix candidats ont été à la course pour 6 places à pourvoir. Après le vote, Jean Kamuena Lubamba et Dismas Bisimwa Nishamba se sont retrouvés à égalité de voix, soit 16 voix, chacun. Il fallait aller au deuxième tour pour les départager, et au finish, c'est Jean Kamuena qui va passer avec 15 voix contre 13. Dismas Bisimwa a rejoint alors les trois autres non élus dont l'ancien président de la Linafoot Simon Kayoyo Umbela, qui n'a eu que 7 voix seulement.

Voici le comité complet

-Président : Constant Omari Selemani ;

-1er Vice-Président : Donatien Tshimanga Mwamba ;

-2ème Vice-Président : Jean-Didier Masamba Malunga ;

-3ème Vice-Président : Roger Bondembe Bokanianga Bobo ;

-4ème Vice-Président : Théobald Binamungu Ru Bimbura ;

-5ème Vice-Président : Jean-Marie Tambwe Lubamba ;

-6ème Vice-Président : Adolphe Kabamba Muana Bute.

Membres

-Maurice Munda Kapambwe ;

-Nathalis Kibangu Mbuangi ;

-Jean Kamuena Lubamba ;

-Nongha Ossango ;

-Bapumbudia Wangoy.

Guy Elongo