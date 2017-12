Congo-Kinshasa: Bilan et perspectives. ACGT - Charles Ilunga Mwamba vante les prouesses et exprime des ambitions pour 2018

L'esplanade du Palais du peuple est le lieu qui a accueilli, pour la énième fois, une causerie morale que le Directeur Général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT, M. Charles Ilunga Mwamba a tenu à l'attention de ses agents et cadres.

Bilan et perspectives ainsi que le social ont été les points focaux de cette rencontre ergonomique. Le temps est passé, certes, a reconnu l'orateur. Cela, argumente-t-il, signifie que l'ACGT n'est plus, au seuil de ses dix ans d'existence, une entreprise proverbiale. C'est désormais une entreprise d'avenir : une entreprise du présent.

Ilunga Mwamba a fait, à cette occasion, un tour d'horizon sur l'année 2017 et s'est projeté sur l'année 2018. En véritable manager, Charles Ilunga Mwamba a été plus pédagogique pour armer ses collaborateurs à relever les défis de 2018. Il croit aux atouts, à la croissance la plus rapide qu'à connue son entreprise et aux compétences avérées dont dispose l'ACGT.

L'Agence, aux dires de son DG, est en mesure d'exploiter son énorme potentiel d'ingénierie hautement équipée et près à accroître la prospérité nationale au profit de tous les clients. Bien sûr, rien n'est gagné d'avance. La réalité du présent c'est que l'ACGT est prête à affronter en 2018 tous les défis et contraintes.

Cinq grands projets seront réalisés en 2018 et valent de 30 à 100 millions de dollars américains.

Le DG a mis ses agents sous l'orbite de grands projets de modernisation de la route Luambo-Mituaba ; du projet Kasumeno-Kasenga, long de 84 km et l'autoroute Kinshasa-aéroport de Ndjili et Lubumbashi-Dilolo.

Il a démontré à ses collaborateurs que leur entreprise n'est pas en période de compétence parce que le monde est en train de changer. En matière de compétence, l'ACGT est sans égale en RDC, voire en Afrique. Mais, ce qu'il faut retenir, prévenait-il, est que les anciens paradigmes n'ont plus de valeur, plutôt de nouvelles relations qui se dessinent. "Ceci signifie que l'heure est à l'opportunité qu'il faut saisir et chercher, et, aussi, à l'action.

Formule d'encouragement

Il faut apprécier, à sa juste valeur, la formule d'encouragement que le DG n'a cessé d'employer à l'endroit de ses Agents et Cadres qu'il considère comme ses collègues. "Mes très chers collègues, il y a fort à faire pour la prospérité de notre entreprise pour les 5, 10 et 30 ans à venir", a-t-il souligné. Avant d'ajouter : "si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est par devoir de redevabilité.

Faire le point de ce que nous avons fait en 2017 sur base de notre Plan stratégique. C'était aussi un moment privilégié de prouver à la face du monde que nous sommes prêts à faire face à la nouvelle réalité dans le grand marché de construction aéroportuaire, portuaire à travers la RDC et ailleurs parce que l'ACGT a la capacité à tout point de vue de compétence. Notre raison d'être est d'œuvrer ensemble pour relever les nouveaux défis dans ce paysage mondial en pleine évolution dont nous avons l'obligation d'opérer la transition et s'adapter à ces nouveaux enjeux", a martelé Charles Ilunga Mwamba.

2017 : Réalisations et défis

Globalement, l'ACGT a travaillé avec beaucoup de défis. Plusieurs travaux ont été entamés à l'intérieur du pays d'abord et, ensuite, les études de projets. "Ces études devraient être menées pour leur importance, de manière à mobiliser des très grands travaux dans les provinces, surtout sur les axes frontaliers", a affirmé le Dg Charles Ilunga. C'est des travaux pour lesquels il a pensé mobiliser l'ensemble du personnel pour préparer leur moral, dans un esprit compétitif. A l'en croire, il s'agit des travaux des routes Lubumbashi-Dilolo ; Kolwezi- Solwezi et, à ce jour, l'autoroute Ville de Kinshasa-Aéroport au Sud-Est de la Ville de Kinshasa. C'est des projets très importants attendus par la République démocratique du Congo.

Parmi les objectifs 2017, il convient de retenir que l'ACGT va bientôt totaliser dix ans et le Dg l'a boostée au summum de grands bureaux d'ingénierie de la RDC. Son entreprise a un bureau de conception des études, un bureau de conception des ouvrages et de management des projets. Dans ce bilan, largement positif, l'ACGT est en train de manager des grands projets dont la visibilité va commencer d'ici l'année prochaine.

Investissement dans les compétences

L'ACGT, dans ses dix ans, a mis l'accent sur la formation et l'acquisition des équipements. En termes de formation, le DG a affirmé qu'il est très heureux d'avoir accordé un financement assez important pour envoyer les agents, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur du pays en formation. C'est à ce titre qu'il a encouragé ces Agents et Cadres a excellé dans un esprit constructif, de compétitivité car, dit-il, "nous avons une expertise de qualité pour notre pays, en plus nous avons une gamme des meilleurs Ingénieurs et architectes. C'est une véritable richesse pour nous ; investir dans l'homme est un processus qui se rapporte à la formation pour importer et exporter nos compétences".

Ambitions de Charles Ilunga Mwamba

C'est de se projeter dans les infrastructures portuaires et énergétiques pour la simple raison que sa vocation (ACGT), est d'œuvrer dans toutes les infrastructures notamment, celles des télécommunications : "Il y a des opportunités. Seulement, il faut avoir les yeux de les voir et avec les moyens de les saisir".

Il s'appuie sur son équipement en logiciels performants qui permettent de réduire le délai des prestations d'une année en un mois.

Le social

L'ACGT compte beaucoup sur le bien-être de ces Agents et cadres. Un contrat de partenariat sera signé début 2018 pour la construction de logements sociaux. L'amélioration de la prime est là, mais elle est tributaire de l'évaluation de tout un chacun. Certains agents ont déjà acquis des titres de propriété. Un dossier de fonds social est en train d'être examiné pour voir comment octroyer des prêts aux agents.

Dans le cadre de la solidarité, Agents et Cadres sont solidaires avec le Chef de projet, Joseph Kianga, homme intègre, et de probité morale qui croupit dans la geôle sur base de coup de fil. Ce qu'il faut retenir est qu'il a eu un appel d'offres dans un dossier de montage des parcelles. Le plus offrant avait gagné le marcher. C'est le début des problèmes, a-t-on appris dans les couloirs de l'esplanade du Palais du Peuple. Celui qui venait en deuxième position avait une différence de 8 millions de dollars. Il voulait que le marché lui soit attribué. Une ambiance bon enfant a clôturé cette causerie morale.