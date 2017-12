Congo-Kinshasa: Vin tiré!

Car, depuis quelques lunes, les autorités compétentes ont, désormais, pris coutume à ne point autoriser marches et meeting pour cause de risque de trouble à l'ordre public. A l'aube de ce jour, les parties au conflit affichent une détermination farouche à ne plus rebrousser chemin. A tout dire, il appert que le vin est tiré de tout côté et, qu'ainsi, ce 31 décembre il faudra le boire. N'y a-t-il pas moyen de tabler, même en dernière minute, sur les divergences de manière pacifique ? Les congolais s'interrogent et croisent les doigts.

Le Comité Laïc de Coordination dont l'appel à la marche n'a de cesse de récolter des adhésions notamment, du Mlc de Bemba et de l'UNC de Kamerhe, a pour but de réclamer simplement l'application effective de l'Accord de la Saint Sylvestre afin qu'il y ait, au finish, alternance en République Démocratique du Congo.

Depuis le crash, à tout dire, des discussions directes et l'application sclérosée du compromis sorti de ces assises, loin d'être cette date de l'espoir, de l'alternance, le 31 décembre 2017 est, pour plus d'un, perçu comme un jour fatidique, un doomsday comme le disent les anglophones. Le fétichisme des dates a, visiblement, la peau dure au Congo-Kinshasa.

Plus que cinq jours pour vivre la journée du 31 décembre 2017 et traverser, pour le meilleur ou le pire, l'année 2018. Autant le dire, c'est le rendez-vous de l'année.

