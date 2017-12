Gabon: Noël au travail

Clean Africa a dit avoir profilé la route, les riverains squatters ont été indemnisés et déguerpis ; Averda en passe de retrouver son niveau de fonctionnement normal. Cependant, la question de la saturation de la décharge reste entière et les pistes de solutions envisagées.

Le Ministre de l'Intérieur qui a tapé du poing sur la table et a dénoncé la multiplicité des centres de décisions sur la question des ordures ménagères au Gabon avant d'inviter les différents acteurs à œuvrer sans préavis à la propreté de la ville car, la situation actuelle menace l'environnement et la santé publique.

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la Décentralisation et du Développement Local Lambert-Noël MATHA a présidé le 24 novembre 2017 une réunion d'urgence de clarification eu égard à la situation d'insalubrité que connait Libreville et ses environs. Autour de la table, les directoires de Clean Africa, Averda et la Mairie de Libreville.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.