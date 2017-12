Togo: Dans une ambiance de solidarité et d'optimisme au CJD et chez ses associations partenaires

Après le travail, le divertissement. C'est donc pour joindre le divertissement et la réjouissance à la suite du travail accompli durant cette année qui s'achève et dont le bilan des activités a été fait il y a quelques semaines que le CJD (Collectif des Jeunes pour le Développement) et les associations partenaires telles le CNJ (Conseil National de la Jeunesse) et le MJP (Mouvement des Jeunes pour la Paix) ont ensemble convié leurs membres ce lundi 25 Décembre, jour de Noël à la place des fêtes Nathanaël à Lomé.

Contrairement aux responsables de partis politiques dont Orphé Adom, un des Coordonnateurs du CJD qualifiait de méchant et antipatriotiqque la volonté manifeste de "ne pas observer une trêve pour permettre à leurs concitoyens de passer au moins ces fêtes de fin d'années en toute tranquillité dans leurs familles", abondant "les réseaux sociaux des messages pour les inquiéter" alors même que ces derniers, du moins ceux "du secteur du commerce et des affaires se plaignent des impacts négatifs des manifestations sur leurs rendements", les responsables de ces trois associations précitées ont chanté, dansé et partagé leur repas de fête de Noël avec tous les Togolais qui le désiraient et qui ont fait le déplacement.

Occasion particulière de renforcement des liens cordiaux entre les jeunes togolais, ces retrouvailles et réjouissances auront été "également des moments de sensibilisation autour des idéaux de paix, de bien-être et de développement que prônent ces associations qui se réclament « défenseurs » de la République ou de l'intérêt supérieur du Togo". Bref, comme l'indiquait précédemment le Président du CJD, Kovi Adanbounou, quand il annoncait ces festivités, "'est une initiative qui participe de la culture de la paix et de la fraternité dans notre pays, et des opérateurs économiques partenaires ont trouvé juste de nous soutenir".

Outre Lomé, ces réjouissances sont également prévues pour se dérouler dans d'autres villes du Togo telles que Dapaong, Bafilo, Mango, Kara, Sokodé, Tchamba, Sotouboua, Elavagnon, Anié, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié, Aného, Vogan et Akoumapé.

Ainsi donc, après Noël, le CJD et alliés remettent ça les 31 Décembre 2017 et le 1er Janvier 2018. Ils en appellent donc les Togolais "à taire les divergences politiques de crise pour pouvoir célébrer entre frères et sœurs de la Terre de nos aïeux dans une ambiance de solidarité, et d'optimisme pour le Togo", ces fêtes de fin d'année.