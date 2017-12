Cote d'Ivoire: Boundiali - Le maire annonce de grands chantiers pour 2018

En plus de ces chantiers, a poursuivi le maire, le Conseil est engagé dans la mise en oeuvre de 3 projets structurants.

Le budget du conseil municipal de Boundiali au titre de lannée est de 298.062.000 F cfa. Il connaît une hausse de plus d'un million F (1.147.000 F) cfa par rapport à l'exercice précédent qui était de 296.915.000 F cfa.

Ce budget a été adopté le samedi 23 décembre 2017, au cours d'une session ordinaire présidée par le secrétaire général de préfecture, Ouassélou Gnépa. Ce fut l'occasion pour le maire Lassina Konaté, d'annoncer quelques chantiers prévus pour lannée 2018. « Au titre des investissements, le conseil a décidé dallouer 113 millions pour la réalisation de divers chantiers.

Il s'agit entre autres, du reprofilage lourd et d'ouverture de voies dans la commune ; la construction dune école primaire publique de 6 classes avec un bureau au quartier Bélè et de 40 magasins au marché du chef-lieu de région de la Bagoué. Il sagit également de lélectrification des villages Tombougou, Samorosso, Gnagnon et Nondara en lampadaires solaires et l'équipement de la radio communale ».

'En plus de ces chantiers, a poursuivi le maire, le Conseil est engagé dans la mise en oeuvre de 3 projets structurants. Notamment le centre de production de l'énergie solaire ; le marché de gros et l'avant-port sec avec l'Office ivoirien des chargeurs (Oic). « Les dépenses de fonctionnement occupent 61% de notre budget. Il faut inverser la tendance car il y a trop de choses à faire pour améliorer le quotidien de notre population. Nous regardons dans tous les sens pour donner les meilleurs résultats et assurer le bien-être de la population », a-t-il poursuivi.

Concernant la hausse du budget primitif au titre de lannée 2018, le maire a expliqué que cela fait suite à une amélioration dans le recouvrement de certaines ressources propres. « Au 30 novembre dernier, sur une prévision de 370 millions Fcfa, les services municipaux ont recouvré 245 millions F cfa soit 66% pour un manque à recouvrer de 79 millions. Nous sommes sur la bonne voie même si le manque à recouvrer reste encore important. Au début, c'était très difficile. Maintenant, il y a des avancées appréciables. Nous saluons les efforts des uns et des autres et appelons à garder le cap pour améliorer davantage les performances », s'est-il réjoui

.Pour sa part, le secrétaire général de préfecture Ouassélou Gnépa sest réjoui des acquis majeurs obtenus. Il a en outre, lancé un appel pressant au civisme. « Continuer à innover, à explorer d'autres voies comme vous le faites si bien pour que les choses marchent. La population aussi doit vous soutenir pour travailler. Le Président de la République fait des efforts. Ici, au niveau local, le maire fait des efforts. Les administrés, de leur côté, doivent par une approche citoyenne, en faire autant. Il faut payer ses taxes pour que les choses marchent », a interpellé l'administrateur civil, représentant le préfet de région.