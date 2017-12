Cote d'Ivoire: Sports et études - La star Akon et l'homme d'affaires Samba Batchilly à l'école Solektra à Yopougon

A Abidjan avec l'école, ce sont 15 classes construites qui reçoivent déjà une centaine d'élèves.

"Nous voulons donner l'opportunité aux jeunes de se familiariser avec les nouvelles technologies, d'apprendre par exemple les techniques de codage et d'encodage pour maîtriser la création d'applications mobiles (...) nous voulons aussi promouvoir les énergies renouvelables en vue d'électrifier tous les établissements scolaires". Tels sont quelques propos de l'homme d'affaires Samba Batchilly, Pdg de Solektra qui était en compagnie de l'artiste Akon, le 23 décembre 2017, à l'occasion de la visite des infrastructures réalisées par Solektra. C'était à Abidjan-Yopougon Zone industrielle Mico.

Pour M. Batchilly, il s'agit d'une question de "responsabilité sociale et sociétale". MM. Akon et Batchilly, tous deux promoteurs du vaste projet d'électrification du continent africain par les énergies renouvelables à moindre coût, ont décidé d'allier les infrastructures scolaires et sportives avec les énergies de demain.

C'est avant l'inauguration de l'École Solektra prévue au premier trimestre de 2018 que MM. Akon et Batchilly ont réaffirmé leur engagement à soutenir la jeunesse africaine à travers les actions sociales.

A Abidjan avec l'école, ce sont 15 classes construites qui reçoivent déjà une centaine d'élèves. Elle atteindra une capacité de 300 élèves qui seront tous équipés d'ordinateurs. Mais avant 100 ordinateurs ont été déjà distribués.

Il faut souligner que ce sont 300 millions de Fcfa ont été investis dans cette action sociale visant la promotion de l'éducation et de l'épanouissement des enfants et des jeunes en Afrique, tout en contribuant à propager l'électrification avec de l'énergie renouvelable. Dans cette école, outre les cours classiques, les élèves à travers la pratique du sport pourront bénéficier du partenariat entre la Solektra et la NBA aux États Unis d'Amérique.

En Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels il y a 11000 écoles qui ne sont pas électrifiées. "Nous allons trouver des solutions à cette situation, et contribuer à les électrifier toutes, car notre ambition est de bâtir une nouvelle école, pour une nouvelle Afrique", a promis le Pdg de Solektra. Dont la structure a bénéficié de l'appui moral et logistique de la fondation Children Of Africa de la 1ère dame Dominique Ouattara, et le ministère de l'Education nationale.