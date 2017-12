Tunisie: Nos artistes en herbe

Une exposition de peinture intitulée «Je dessine, donc j'existe» est organisée à l'initiative de l'association «Amal Kasserine pour la solidarité, le développement et le savoir», en partenariat avec l'association «Taâlimouna», section Kasserine.

L'exposition est le fruit d'un projet culturel portant le nom «Un grand rêve sur un beau dessin», lancé par les deux associations au mois de mars 2016, et ce, dans le cadre d'une approche culturelle, éducative et de loisir pour lutter contre l'abandon scolaire, a indiqué la présidente de l'association «Amal Kasserine pour la solidarité, le développement et le savoir», Mme Monia Mhamdi.

L'exposition est composée de plus de 50 tableaux sélectionnés sur un total de 1.500 œuvres réalisées de manière spontanée et avec beaucoup de liberté par des enfants âgés entre 4 et 12 ans des zones rurales de Kasserine, dont la majorité est à proximité des montagnes de Châambi et Salloum.

Les tableaux ont été exposés dans des espaces de la région de Kasserine et ses environs pour valoriser les efforts des enfants et les inciter à affluer sur les bancs des écoles et ne pas abandonner leurs études en raison de plusieurs facteurs, dont essentiellement la pauvreté.

Les tableaux de cette exposition et des expositions précédentes sont le produit d'environ 40 ateliers de peinture organisés par l'association au cours de l'année écoulée. D'après Mme Mhamdi, le nombre de ces ateliers verra une augmentation au cours de l'année prochaine et devra atteindre une cinquantaine.

«L'objectif étant de créer des clubs culturels dans les écoles des zones rurales et d'inciter les enfants à participer aux ateliers de peinture et même de cinéma, de jeux éducatifs, de lecture et autres», a-t-elle dit, faisant observer que ce genre d'activités peuvent inciter l'enfant à l'apprentissage, renforcer sa confiance en lui et développer son sentiment d'appartenance à son environnement de manière générale.

Dans ce contexte, Mme Mhamdi a souligné que tous ceux qui désirent soutenir ce projet peuvent faire don soit en argent soit en fournissant des jeux éducatifs ou des livres.