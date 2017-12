Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim préoccupée par le "bouleversement" dans le monde du travail

Cette dernière a aussi déclaré qu'il faut «promouvoir la compétence, la culture du mérite basée sur la transparence, la bonne gouvernance et le respect des institutions». Évoquant le secteur des finances, la présidente de la République a fait ressortir que «selon des études, il y a moins d'investissements dans des secteurs productifs et que cela profite à moins de personnes.»

Et de souligner que les jeunes sont de plus en plus affectés par le chômage. «À travers le monde, l'emploi devient instable et il y a un manque de sécurité. Le métier à temps partiel ou temporaire prend de l'ampleur», regrette Ameenah Gurib-Fakim.

Ameenah Gurib-Fakim s'est longuement attardée sur la situation actuelle concernant le monde du travail. Elle a également souligné sa récente participation à un forum organisé par l'Organisation internationale du travail. «La nouvelle technologie telle que la robotique et l'intelligence artificielle deviennent plus importantes», affirme la présidente.

