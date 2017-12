Madagascar: Série d'attaques armées - Trois bandits notoires placés à Tsiafahy

L'ancien président de la Transition et sa famille ont passé la fête de la Nativité à… Plus »

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohimangakely a été saisie de tous les cas d'actes de banditisme dont ce gang fraîchement démantelé est soupçonné d'avoir commis. Une investigation a été menée depuis le mois d'août, mais elle s'est avérée infructueuse jusqu'à ce que d'autres indices ne raffermissent les pistes d'enquête. Les informations susceptibles de permettre de remonter de fil en aiguille jusqu'aux fugitifs se sont avérées de plus en plus sûres, au fur et à mesure que les recherches se sont intensifiées grâce aux renseignements et avancées, aboutissant ainsi à l'arrestation des trois prévenus.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.