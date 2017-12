Sénégal: Marché régional de la dette publique - Le montant global des émissions évalué à 2.763,4 milliards à fin septembre

Cette situation traduit le rejet par certains Etats de ressources proposées par le marché à des taux jugés onéreux. Les maturités de 3 mois et 6 mois ont été les plus sollicitées avec quarante-six émissions d'une valeur globale de 820,0 milliards, soit 62,0% de la valeur totale des bons émis sur cette période. «Sur le compartiment obligataire, les Etats ont mobilisé 909,5 milliards par adjudication et 530,6 milliards par syndication, soit un volume global de 1.440,1 milliards, représentant 89,3% du volume des demandes exprimées par les Etats (1.612,1 milliards) », lit-on dans le rapport.

par la Côte d'Ivoire (99,2 milliards) et le Sénégal (20,0 milliards), à la suite de la mobilisation des euro-obligations en mai et juin 2017 par ces deux pays », explique-t-on.

Les émissions nettes se sont établies à 668,7 milliards, contre 2.339,6 milliards un an plus tôt. «Cette évolution à la baisse des émissions nettes, en rythme annuel, est liée au niveau élevé des tombées qui s'élèvent à 2.095,4 milliards, y compris les rachats de titres publics effectués

