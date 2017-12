Sénégal: SIDA - Le pays veut l'élimination du VIH en 2030

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr est convaincu que le Sénégal peut arriver à l'élimination du Vih en 2030 s'il y a une approche multisectorielle .

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a présidé, hier, la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes sur la sensibilisation contre le sida. Le ministre a appelé, à cette occasion, à une mobilisation systématique de tous les acteurs sur toute l'étendue du territoire national pour atteindre l'élimination du Vih à l'horizon 2030 ainsi que les 90-90-90 dans un horizon plus proche ; 2020.

Les 90-90-90 signifient que « 90% des populations doivent connaitre leur statut sérologie Vih », « 90% des personnes séropositives sont mis sous traitement antirétroviral » et « 90% des personnes séropositives mises sous Arv ont une charge virale supprimée ». Toutefois, le ministre explique que l'atteinte de cet objectif et de cette perspective exige « une mobilisation, une endurance et une détermination » de tout le monde. « Atteindre cet objectif nécessite de l'engagement. J'instruis le ministère de la Santé à travers la direction de la Santé, la direction de la lutte contre la Maladie à se positionner comme étant les véritables vecteurs de la lutte contre le Sida. Si on se bat sur le Sida et l'ensemble des autres pathologies, nous pourrons faire en sorte que les Sénégalais soient en bonne santé », ajoute le ministre.

Selon la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida (Cnls) Dr Safiétou Thiam, la lutte contre le sida est un combat multisectoriel. C'est pourquoi la division sida est avec l'ensemble des acteurs pour l'atteinte de l'objectif de l'élimination du Vih à l'horizon 2030. Selon elle, aujourd'hui, on ne parle plus de lutte contre cette maladie mais plutôt de son élimination. Cela, ajoute-t-elle, ne sera possible que si nous atteignons les 90-90-90 en 2020.

Ainsi, le sida ne sera plus considéré comme un problème de santé publique. « L'ambition est grande, les moyens limités mais nous sommes engagés pour l'élimination du sida en 2030 », s'engage-t-elle. Cependant, Abdoulaye Diouf Sarr rassure aux acteurs que son département va son rôle pour l'atteinte de cet objectif. Selon lui, toutes les initiatives seront portées au plus haut niveau. Pour cela, il invite l'administration territoriale à accompagner les acteurs dans le combat de sensibilisation.