Cote d'Ivoire: Sud-Comoé - Thierry Tanoh et Aka Aouélé "gâtent" les enfants de la région

L'hôte a, quant à lui, exprimé sa joie de contribuer à la joie et à la célébration des enfants qui constituent l'élite de demain. Il n'a pas manqué de leur demander d'être toujours respectueux et travailleurs à l'école.

Aussi a-t-il souligné que l'acte vise à réjouir, célébrer les enfants en réduisant les disparités sociales. Tout en les préparant moralement à la tendresse et au respect. Il a terminé en remerciant M. Thierry Tanoh pour sa présence et son apport considérable à la réussite de cette rencontre.

Cette cérémonie de l'arbre de Noël s'est déroulée le 23 décembre 2017, à Aboisso en présence des cadres et autorités. Dr Aka Aouélé a indiqué que cette action sera une institution et se déroulera de façon tournante dans les différents chefs-lieux de préfectures.

Plus de 6000 enfants issus de toutes les couches sociales de la région du Sud-Comoé ont été "gâtés" en jouets par Thierry Tanoh et Aka Aouélé, respectivement ministre du Pétrole, de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables et président du Conseil régional.

