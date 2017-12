Cote d'Ivoire: Sikensi - Vive tension à Katadji, Sahuyé en crise

Nos tentatives d'avoir la part de vérité du préfet sur les conflits de la chefferie à Sahuyé et Katadji ont toujours été vaines.

Le département de Sikensi baigne dans un climat délétère à cause de la récurrence des conflits liés à la chefferie traditionnelle.

Le village de Katadji a été, le 23 décembre, le théâtre dune vive tension. En effet, des jeunes opposés aux forces de lordre, ont, dans la matinée, dressé, à lentrée du village, un barrage pour empêcher linstallation du tout nouveau chef du village, Segui Gnamba Emmanuel. Selon eux, lautorité préfectorale a destitué, le 7 décembre, de manière arbitraire leur ancien chef, NGuessan Mathieu, après lavoir accusé de moralité douteuse, de manquement à lautorité préfectorale et de non respect des règles administratives

Le préfet du département, Diaby Dao Aminata, à bord du véhicule du commissaire, a dû faire des détours, elle-même étant au volant, pour accéder à la place publique, le lieu de la cérémonie. Après avoir installé dans la précipitation le nouveau chef de Katadji, elle lui a remis son arrêté de nomination avant de sen aller. Par la suite, deux groupes de jeunes du village se sont affrontés faisant parmi eux un blessé.

Un autre a été mis aux arrêts par la police. Le député Aboh Faustin, fils du village, rencontré, a déploré, limplication du préfet dans le choix des chefs Abidji et sa manière de les installer. En tant que représentant du peuple Abidji, il compte faire recours auprès des autorités compétentes et à la justice.

Par contre, le maire Essy Sahoré soutenant le préfet, a affirmé que Ségui Gnamba Emmanuel a été choisi par consensus par les chefs de familles et de terre dans le strict respect des us et coutumes. Pour lui, cest parce que le préfet a été menacé par des villageois quelle a usé de cette stratégie pour installer le nouveau chef.

Par ailleurs, une crise sécoue le village de Sahuyé. Le chef élu par la communauté villageoise, le 5 mars 2017, Diby Gnahoua Joseph, a expliqué que le préfet a contesté, le 6 décembre, à la place publique de Sahuyé, son autorité sous-prétexte que ladministration préfectorale na pas pris part à lorganisation des élections.

Les jeunes de la génération au pouvoir, mécontents, raconte-t-il, ont manifesté en dressant des barrages sur la voie principale. Poursuivant, la situation a dégénéré quand le préfet a annoncé, le 7 décembre, sur les ondes de la radio de Sikensi, la fermeture des écoles, du centre de santé et la prise dun arrêté nommant définitivement le chef intérimaire Kassi Aby Jonas chef de Sahuyé qui avait refusé dêtre candidat aux élections. Alors que cest avec son consentement quelles ont eu lieu surtout que le village tenait à avoir absolument son chef.

A preuve, il a décaissé 2 millions de Fcfa de la communauté villageoise pour son organisation. Diby Gnahoua Joseph laccuse aussi de saccaparer des 23 millions de Fcfa du village provenant des retombées de lexploitation de la carrière du village par les chinois dont il détient à lui seul les clauses du contrat.

Un arrêté préfectoral délivré en plein conflit

Brandissant son arrêté préfectoral signé le 30 novembre 2017, en pleine crise, le chef intérimaire a, pour sa part, signifié quil assure depuis 2015 la fonction dauxiliaire de ladministration préfectorale locale, suite au décès du chef Tanau Laugo. Selon lui, à lexception de Akadjé NGuessan Jean Marie qui a été élu, en 1951, à cause du colon, le mode de désignation du chef de Sahuyé se fait par rotation. Cest sous la pression, selon lui, quil a accepté lorganisation des élections.

A len croire, les jeunes de la génération lobligeant à renoncer à son titre de chef, le 23 novembre, lont brutalisé et ont décoiffé ses hangars, avant daffronter ses partisans. En effet, ce jour-là, à la demande du préfet, en tant que chef reconnu par ladministration, il devait recevoir une délégation pour la délimitation des territoires villageois. Mais, grande fut sa surprise de voir ces jeunes sen prendre à peine quil venait de dresser, devant la cour du chef défunt, deux bâches et 100 chaises quils ont cassées.

A lannonce, le 6 décembre, de sa nomination de chef de Sahuyé par préfet, confie-t-il, ces manifestants ont saccagé et piller sa maison ainsi que chez 4 de ses notables. Aux risques de subir leurs représailles, ils sont plus de 45 à fuir le village pour trouver refuge à Gomon, Elibou et Badasso. Nos tentatives davoir la part de vérité du préfet sur les conflits de la chefferie à Sahuyé et Katadji ont toujours été vaines.

Photo1,2 : Des jeunes de Katadji sopposant aux forces de lordre

Photo3 : le chef élu de Sahuyé

Photo4 : Le chef par intérim nommé par le préfet.

Photo5 : Impact de la crise à Sahuyé