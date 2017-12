Cote d'Ivoire: Congés anticipés - Un spécialiste fait des propositions pour endiguer le phénomène

Cependant, le formateur a félicité et encouragé les établissements scolaires qui n'ont pas connu de troubles et qui ont fonctionné normalement jusqu' au jour indiqué pour les congés de Noël conformément au calendrier établi par la tutelle.

Anoma Maixent Lie, formateur à la Direction de la vie scolaire du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a profité du grand rassemblement d'élèves, de parents d'élèves, de fondateurs et d'enseignants pour sensibiliser au phénomène de départ précipité des élèves en congés. C'était le 22 décembre 2017, où il parrainait l'arbre de Noël au groupe scolaire Marie Rose de Lima d'Abobo Pk 18.

« Aujourd'hui, on n'arrive plus à maîtriser nos élèves. Ce n'est pas normal que les enfants se donnent eux-mêmes des congés. Plusieurs localités du pays ont institutionnalisé cette mauvaise pratique. Le programme scolaire comprend un quantum horaire élaboré qu'il faut respecter. Les congés anticipés imposés par les élèves, parfois avec violence, perturbent le volume horaire et participent de la baisse du niveau des apprenants. Il faut absolument juguler ce phénomène », a décrié le parrain.

Comme solutions à court et long terme, il propose, non seulement, la sanction des instigateurs et le respect du règlement intérieur des écoles. Mais surtout faire la promotion des valeurs telles que la discipline contenue dans la devise de la Côte d'Ivoire, le courage, le goût de l'effort et du travail bien fait, le mérite, l'excellence, l'honnêteté, la solidarité, l'amour, le civisme, le respect du bien public... et bien d'autres valeurs morales.

Il a demandé aux parents d'inculquer ces valeurs à la maison à leurs enfants avant de transiter par l'école. Au total, mettre les élèves face à leur responsabilité, leur conscience à travers une éducation basée sur le changement de comportement.

Cependant, le formateur a félicité et encouragé les établissements scolaires qui n'ont pas connu de troubles et qui ont fonctionné normalement jusqu' au jour indiqué pour les congés de Noël conformément au calendrier établi par la tutelle. Il les a exhortés à continuer sur cette lancée en restant sereins lors des congés à venir (février et pâques).

Pour la cérémonie du jour, Dossa Éric Léandre, fondateur de ce groupe scolaire a honoré les meilleurs élèves du premier trimestre de l'année. De plus, les tout-petits ont reçu 1000 cadeaux. Plus de 1000 repas ont été également servis.