Ile Maurice: Dommages de Rs 3 M - Son projet de mariage est brisé après un accident

Il a été victime d'un accident, le 22 mai 2013. Depuis, sa vie a été chamboulée. Yogesh Kumar Rajnat, habitant L'Espérance, doit se servir d'une béquille pour se déplacer car il a subi des blessures au genou. Le comble, selon ses dires, c'est que sa vie amoureuse a basculé : sa fiancée l'a quitté après son accident.

La victime a déposé une plainte au greffe de la Cour suprême, le 13 décembre, par le biais de son avoué Cader Mallam-Hassam et son avocat Akil Bissessur. Il réclame des dommages de Rs 3 074 720 au conducteur, qui l'a renversé, ainsi qu'à l'assurance de ce dernier, Indian Ocean General Assurance.

Âgé de 32 ans, à l'époque, Yogesh Kumar Rajnat était le passager d'une motocyclette pilotée par Roshan Munbodh, allant en direction de Port-Louis. «Soudain, une voiture, venant en sens inverse, a heurté la moto. J'ai été touché au niveau de mon genou droit. Après cela, j'ai été transporté à l'hôpital SSRN.»

Pour lui, le conducteur a agi imprudemment. Il s'agit d'une faute et d'une négligence de la part du conducteur de la voiture. Employé par une boulangerie à Grand Baie, Yogesh Kumar Rajnat s'est retrouvé par la suite incapable de travailler. «Jusqu'à présent, je suis des traitements à l'hôpital et j'ai perdu 40 % de mes capacités physiques. Je boite et j'ai des difficultés à me déplacer sur de longues dis- tances. D'ailleurs, je ne peux plus travailler comme boulanger», déplore cet habitant de Piton. Il soutient aussi qu'à cause de son problème de genou, il ne peut pratiquer une activité physique et porte des cicatrices de 7 cm et 5 cm sur le corps. «Je souffre au niveau du genou lorsque je fais des mouvements.»

Le pire, dit-il, c'est qu'avant l'accident, il était fiancé et avait des projets de mariage. La fille a rompu toute relation avec lui, selon le plaignant, après l'accident. «J'ai du mal à trouver une fille pour me marier à cause de mon incapacité. Je suis stressé.»

Son avoué, Cader Mallam Hassam, a avancé, dans le document, que son client a subi des dommages moraux estimés à Rs 1,2 million à cause de son incapacité. Il estime que, pour les ennuis, une somme de Rs 400 000 doit être versée à son client. «Il a subi une perte de salaire depuis décembre 2013 à ce jour, dont le montant est estimé à Rs 810 000.»

L'affaire sera appelée devant le Master and Registrar, le 22 février 2018. Les défendeurs sont appelés à communiquer leur position sur cette plainte.