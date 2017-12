Ile Maurice: Grand-Gaube - La pénurie d'eau gâche Noël

Plus de 72 heures sans eau potable. C'est le calvaire vécu par des habitants de Grand-Gaube depuis vendredi. Il a fallu qu'ils descendent dans les rues de ce village du Nord, hier, lundi 25 décembre, jour de Noël, et manifestent leur colère pour que quelque six camions-citernes de la Central Water Authority (CWA) leur soient finalement dépêchés. Non sans une intervention policière peu de temps avant, en vue de calmer les esprits surchauffés. Mais la situation est toujours aussi précaire.

Alors que la Noël est un moment de joie, de partage et d'émerveillement, entre autres, les habitants de Grand-Gaube n'ont pu célébrer cette fête comme il se doit. Les villageois ont laissé éclater leur exaspération hier, à cause du manque d'eau potable dans plusieurs quartiers tels Camp Madras, St- Jean Bosco, Coacaud Road ou encore La Marie Road.

Jean Merville, membre du centre communautaire de Grand-Gaube et porte-parole de ceux qui souffrent de cette situation, a tenu à s'exprimer face à ce problème qui a gâché leur Noël. «Cela fait deux mois que j'essaie de contacter la CWA afin de trouver une solution à ce problème de manque d'eau.» Mais le service 170 n'a pu l'aider.

Exaspération et déception

La raison avancée par l'opératrice est qu'il y avait un problème avec les tuyaux d'eau du quartier. Et la situation s'est empirée depuis vendredi, quand plus une seule goutte d'eau n'a perlé de leurs robinets. «J'ai dû travailler de concert avec le président du village, Ashil Ramkissoon, pour améliorer les choses aujourd'hui (NdlR, hier).»

Jose Joly, président de l'Association St- Jean Bosco, était à la fois exaspéré et déçu car il n'a pu célébrer la Noël comme à l'accoutumée. «La plupart des villageois n'ont pu se rendre à la messe de Noël. Nous n'avons pu préparer le traditionnel repas familial car la fourniture d'eau est interrompue depuis vendredi. Impossible aussi de prendre un bain... » Poursuivant, l'habitant de Grand-Gaube rappelle que depuis deux mois, l'eau ne coulait de leurs robinets que pendant deux heures par jour, entre 5 heures et 7 heures du matin. Mais que les habitants n'avaient pas le temps de faire grand-chose non plus pendant ce court laps de temps.

Et depuis vendredi, plus rien. «Étant pratiquant, la Noël représente beaucoup pour moi et ma famille. Je n'ai pu aller à l'église et je n'avais plus de vêtements propres puisque cela fait quelques jours qu'on n'a pu faire la lessive. C'est la première fois de ma vie que je vis un tel calvaire pendant les fêtes... »

Jennifer Russie, une habitante de Le Marie Road, était aussi remontée contre la CWA que ses voisins. Elle s'explique : «ou'nn déza trouv dimoun enn gran fet Nwel pann bengné ? Vous trouvez ça juste qu'on doit se plaindre tout le long de l'année pour avoir de l'eau potable ? J'ai téléphoné au ministre Ashit Gungah, qui est notre député, à six heures du matin, pour lui exprimer notre colère !» Elle lui a dit que si la situation ne s'améliorait pas, les habitants allaient manifester leur colère.

Situer le problème et prendre les mesures correctives

Elle ajoute que les membres de l'association St-Jean Bosco, dont elle fait partie, ont l'habitude de préparer un repas pour les petits du quartier, afin de bien célébrer la Noël. Mais que cette fête a été retardée, hier. «Cela ne s'est pas passé comme on l'avait planifié. À cause du manque d'eau, nous avons eu deux heures de retard, le temps que les mamans qui donnent un coup de main partent tour à tour prendre leur bain, après l'arrivée des camions-citernes. Les enfants ont finalement déjeuné vers 14 heures.»

Contacté pour une réaction, Rizwaan Khodabux, de la cellule de communication de la CWA, explique que l'organisme a été informé, hier matin, que quelques abonnés de Grand- Gaube n'ont pas été approvisionnés en eau. «L'équipe technique du Nord est en train d'enquêter, afin de situer le problème (tuyaux/vannes endommagés, obstrués... ) et prendre les mesures correctives nécessaires dans les plus brefs délais.»