Ile Maurice: Fête des hauts gradés aux Casernes - Le syndicat souhaite une enquête approfondie

Une grande marquise avec décoration grandiose et sonorisation avait été installée sur le terrain de football des Casernes centrales. Des membres de la Special Supporting Unit avaient été assignés pour surveiller la tente dans la nuit de jeudi. Les motards de la Traffic Branch étaient chargés de régulariser la circulation aux Casernes, afin de faciliter l'arrivée et le départ des hauts gradés. Ce serait un proche d'un surintendant de police qui aurait reçu le contrat pour la décoration d'intérieur.

Pour le président de la POSU, l'inspecteur Jaylall Bhoojawon, cette célébration est un gaspillage de fonds publics avec de l'argent puisé du budget de la police. «Nous réclamons une enquête approfondie sur les dépenses encourues lors de cette fête. Elle s'est tenue à titre privé pour les policiers à partir du rang d'assistant surintendant de police. Elle était organisée par le Police Officers Mess. Il est scandaleux qu'on se soit servi de ressources humaines, maté- rielles et techniques de la police. C'est un abus. Les constables ont simplement reçu une allocation de Rs 50 pour leur end of year party. Qui plus est, une circulaire avait été émise pour qu'aucune fête ne se tienne dans l'enceinte d'un poste de police. Pourquoi les hauts gradés, qui doivent servir d'exemple, ont utilisé les Casernes centrales ?,» s'insurge l'inspecteur Jaylall Bhoojawon. Ce dernier avance qu'il y a eu beaucoup de dépenses inutiles dans la police cette année.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.