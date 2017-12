Madagascar: La crise de la production du litchi au pays

L'ancien président de la Transition et sa famille ont passé la fête de la Nativité à… Plus »

Pour Michel Jahiel, conseiller technique au Centre horticole de Tamatave, la filière malgache doit se restructurer. « L'année qui s'est passée doit être une alerte. Parce que c'est pas dit qu'elle ne se reproduira pas. La politique qui doit être mise en œuvre par la profession doit remonter un peu plus en amont et parler plus de production, de relance de la production, d'accompagnement des producteurs... »

Jean-Louis Béraud est producteur et exportateur de litchis. « Qu'ils soient mûrs, qu'ils soient pas mûrs, si on veut des fruits sur les tables de Noël, ils faut qu'ils partent de Tamatave le 2 décembre. Donc, c'est pour ça que maintenant, les fruits sont exportés petits. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de boire. »

Le litchi a besoin de beaucoup d'eau pour devenir joufflu et sucré. Mais en l'espace d'une quinzaine d'années, la pluviométrie a baissé de plus de 50% à Madagascar. Les litchis arrivent donc à maturation avec un mois de décalage. Trop tard pour les fêtes de fin d'années, où ils sont très consommés en Europe.

