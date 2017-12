Sud-Soudan: A peine entré en vigueur, le nouveau cessez-le-feu est un échec

Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé jeudi 21 décembre un accord de cessez-le-feu.… Plus »

Plusieurs analystes trouvent cependant qu'il n y a pas de vraie volonté gouvernementale de faire la paix. La fragmentation de l'opposition en plusieurs petits groupes n'aide pas non plus à sortir de la crise.

D'autres voix, comme le groupe d'Union nationale - un rassemblement de plusieurs partis politiques - appellent à dissoudre le gouvernement et le Parlement pour les recomposer, avec une représentativité plus équilibrée regroupant les différents partis.

Réclamé depuis de longs mois par la communauté internationale, ce nouvel accord est le premier conclu depuis les intenses combats qui ont secoué la capitale, Juba, en juillet 2016. Les belligérants devaient cesser immédiatement leurs hostilités et garantir la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire.

