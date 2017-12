Tunisie: La piste Darfallou réactivée

Come-back de Ammar Jmal ?

L'ex-défenseur central de l'Etoile, qui vient de rompre son bail avec le club qatari Al Arabi, est sollicité par les dirigeants de l'ESS pour retourner au bercail. Il s'est même entretenu avec le président de la section football Mehdi Laâjimi pour discuter des modalités de son retour à son club d'origine. Jmal n'est pas contre un retour aux sources, mais il n'a toujours pas pris une décision définitive à ce sujet d'autant plus qu'il étudie des offres émanant de l'AJ Auxerre et d'un club turc.

Le retour de Jmal est notamment dicté par le désir de la direction de l'Etoile de se «débarrasser» du Malien Omar Konaté dont le recrutement a été, de l'avis de tout le monde, un échec sur toute la ligne. Les responsables étoilés sont en train de négocier avec leurs homologues de Renaissance Berkane, ex-club de Konaté, sur la base d'un retour de ce dernier à son ancienne équipe marocaine en contrepartie de l'annulation du montant restant à payer par l'Etoile au profit du club chérifien.

Slimène Kchok dans le viseur

Cherchant à renforcer le potentiel de l'équipe sur le flanc gauche de la défense, surtout que Ghazi Abderrazak ne peut pas supporter seul la succession des échéances et rencontres sur le double plan local et continental, les recruteurs étoilés songent sérieusement au latéral gauche du CA Slimène Kchok qui semble ne plus se plaire du côté du club de Bab Jedid suite à la non-régularisation de ses arriérés.