Gabon: Les Librevillois excédés par les ordures qui s'entassent dans la rue

Au Gabon, les Librevillois ont passé Noël sous les odeurs des ordures ménagères qui ne sont plus collectées depuis près de deux semaines. Il y a des tas d'immondices partout. Les pluies abondantes ces derniers jours ne facilitent pas la situation. Le gouvernement est monté au créneau mais le mal est déjà fait.

Jeff est cuisinier. Il a démissionné d'un restaurant au bord de mer pour ouvrir son petit fast-food au carrefour Bangos. Les odeurs et les mouches d'une poubelle qui n'a plus été vidée depuis plusieurs jours nuisent à son commerce.

« Cette poubelle, c'est vraiment un obstacle. Parce que quand les produits alimentaires sont exposés, déjà précuits, les mouches quittent la poubelle pour venir dessus. Et ça nous emmerde ! Ça cause des maladies aux clients qui viennent les consommer. »

Ce décore peu reluisant est quasiment identique partout y compris à Akanda, le quartier des nouveaux riches. « Ça nous embête beaucoup. On a même plus la place pour passer », s'indigne une femme. « Les odeurs, ça, on ne peut plus. C'est insupportable », ajoute une habitante. Un passant s'énerve : « C'est la honte, regardez les ordures, ça traîne et on parle de l'émergence ! C'est honteux ! »

L'abandon de la capitale dans la saleté semble être la conséquence d'un conflit entre Averda, chargé de collecter les ordures, et Clean Africa, qui s'occupe d'aménager la voie d'accès et l'entretien de l'unique décharge publique de la capitale.

Dimanche, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matha, choqué, a tapé du poing sur la table. Il a sommé tous les acteurs du secteur de trouver une solution urgente.