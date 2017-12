Afrique: Tournée africaine du président turc

Il devrait également être question de diplomatie à Tunis. La Tunisie et la Turquie ont toutes les deux des relations compliquées avec les Emirats arabes unis en ce moment. La Tunisie, à cause d'une mesure controversée contre les voyageuses tunisiennes de la part de la compagnie Emirates. La Turquie, parce qu'elle soutient le Qatar dans la crise qui l'oppose à ses voisins du Golfe depuis six mois.

Selon l'universitaire Jean Marcou, cette visite du président turc intervient à un moment particulier. A cause des tensions qui entourent la question de Jérusalem d'abord. Depuis 15 jours, on a vu la Turquie essayer de se positionner comme leader du monde musulman.

A Ndjamena, « Ce sera une visite éclair, juste le temps d'une après-midi », indiquent des sources proches de l'organisation. Il y aura une rencontre entre les deux chefs d'Etat, au cours de laquelle au moins six conventions seront signées entre les deux pays. Des accords qui concernent des secteurs importants, tels que la sécurité, les mines et l'eau.

Au Soudan, le président turc a affiché ses ambitions : faire passer les échanges commerciaux de 500 millions à 10 milliards de dollars par an. Les deux chefs d'Etat ont signé une série d'accords concernant l'économie et l'agriculture, mais aussi la coopération militaire.

Le président turc est en visite sur le continent africain. Recep Tayyip Erdogan est attendu au Tchad et en Tunisie, après une première escale à Khartoum. Sa première visite au Soudan a été essentiellement consacrée à l'économie et son passage à Ndjamena ce mardi 26 décembre devrait l'être tout autant.

