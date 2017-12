Congo-Brazzaville: Accord de Kinkala - "Un grand jour!", se félicite le représentant de Ntoumi

Entre espoir et appréhensions, les Congolais attendent de voir les parties signataires de l'accord du 23… Plus »

Tenant conférence de presse le même jour à Brazzaville, aux côtés du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, le signataire côté rébellion de l'Accord pour le compte du Pasteur Ntoumi a assuré que « cette fois-ci, nous espérons tenir le bon bout du fil pour ne plus retomber dans les travers. Nous allons pouvoir tenir le bon bout de la corde de la paix.

Jean Gustave Ntondo s'est montré enthousiaste après l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre à Kinkala entre le gouvernement et le chef rebelle, Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntoumi.

