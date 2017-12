Mali: Retour d'ATT au pays - Un acte de réconciliation, selon l'écrivaine Mariam Dicko

Une étude réalisée au Mali et au Niger, par l'Ong Action contre la faim, a montré que 70 %… Plus »

Pour Mme Dicko, le retour du «vaillant et courageux citoyen exemplaire ATT» est la preuve que l'union est l'une des solutions à la crise malienne. Citant une sagesse moaga «Le gourdin n'a jamais rassemblé les pintades», l'écrivaine fait savoir que le peuple malien est à féliciter pour ce geste de dialogue et de réconciliation, bénéfique à la nation toute entière. «Je souhaite que ce geste serve de leçon à toute l'Afrique», clame-t-elle.

L'ex-chef d'Etat se réfugie alors, un mois plus tard, dans la capitale sénégalaise, Dakar, avec sa famille. Ce coup d'Etat affaiblit, selon des experts, l'armée malienne. Conséquence : les rebelles touaregs et les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda se renforcent et occupent toute la partie nord du pays. La France, à qui l'écrivaine Mariam Dicko dit merci, a été obligée, en 2013, d'intervenir pour sauver le pays.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.