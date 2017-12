Madagascar: Andry Rajoelina - Noël à Akamasoa

Avec la présidentielle de 2018, son nom est notamment cité parmi les candidats potentiels même s'il se fait discret dernièrement. Faut-il rappeler qu'en 2013, il a annoncé à Toamasina son intention d'être candidat à la présidentielle de 2018. D'ailleurs ses partisans, plus précisément MAPAR, ont sollicité sa candidature pour la course à la Magistrature suprême en 2018.

La famille Andry Rajoelina a célébré la fête de la Nativité à Akamasoa du père Pedro.L'ancien président de la Transition était accompagné, à cette occasion, par son épouse et ses trois enfants. Même s'il s'est fait discret ces derniers temps, cela ne l'a pas empêché de fêter Noël avec ses compatriotes à Madagascar. En principe, Noël est une fête à passer en famille mais il a choisi de la passer avec les familles des démunis. Et ce n'est pas la première fois, car du temps où il a été président de la Transition, il n'a pas manqué de célébrer la Nativité avec les habitants de l'Akamasoa.

L'ancien président de la Transition et sa famille ont passé la fête de la Nativité à Akamasoa, chez le père Pedro. Et ce n'est pas la première fois que l'initiateur de la révolution orange a fêté Noël à Andralanitra.

