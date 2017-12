Madagascar: Région Atsimo-Andrefana - Deux centrales hybrides solaires installées

La réalisation de ce projet a eu lieu grâce à l'appui de la coopération allemande. La totalité des engagements en cours de l'Allemagne dans le secteur énergétique s'élève actuellement à 48 millions d'euros.

Dans le cadre d'une coopération entre Madagascar et la République Fédérale d'Allemagne, deux centrales hybrides solaires ont été installées dans les communes rurales de Mahaboboka (district de Sakaraha) et de St Augustin (district de Toliara II) dans la région Atsimo-Andrefana. En effet, la coopération allemande a alloué un financement pour la réalisation de ce projet. Cette initiative contribue à l'augmentation du taux d'accès à l'électricité en milieu rural qui demeure très faible, soit de l'ordre de 6% actuellement. La puissance installée de la centrale hybride solaire de Mahaboboka est de 15KWc pour le solaire et de 22 KVA pour le thermique.

Le coût total de la construction de la centrale hybride solaire s'élève à 473 millions d'ariary dont un financement de la coopération allemande, du permissionnaire et du Fonds National de l'Energie. A l'heure actuelle, 100 ménages sont branchés dans cette localité mais d'autres abonnements sont attendus dans les prochains mois à venir. Pour St-Augustin la puissance installée est de 15KWc pour le solaire et de 16 KVA pour le thermique. Un financement de 463 millions d'ariary ont été nécessaires pour la réalisation du projet.

48 millions d'Euros. Outre les matériaux clés comme les panneaux solaires, les batteries et les onduleurs, la coopération allemande a fourni des formations techniques pour tous les acteurs impliqués afin d'assurer la durabilité de l'intervention et de promouvoir la dissémination des connaissances.

Comptant plusieurs années d'expérience dans la promotion des énergies renouvelables, l'Allemagne envisage encore d'appuyer des projets dans différentes régions selon la disponibilité des sources d'énergie disponibles et leurs avantages comparatifs. « Sous l'aide du gouvernement, notre intention est d'intensifier nos activités dans le Sud pour exploiter davantage le potentiel énorme de l'énergie solaire qui y existe », a indiqué l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. La totalité des engagements en cours de la partie allemande dans le secteur énergétique s'élève actuellement à 48 millions d'euros.

Centrales solaires. Pour le ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, des efforts ont été déployés pour la résolution des problèmes liés à l'électricité. Il faut signaler entre autres, la mise en place des centrales thermiques de Symbion Power à Mandroseza et celle de l'Aksaf Power à Ambohimanambola qui fonctionnent toutes les deux avec du fuel lourd, les centrales solaires à Belobaka et à Ankorondrano, la centrale hydroélectrique d'Amboasary Nord. Pour 2017, d'autres projets de centrales solaires seront finalisés notamment celle d'Ambatolampy avec la société Green Yellow ainsi que tous les autres projets d'électrification rurale éparpillés dans plusieurs régions de l'Île. Notons que le Président Hery Rajaonarimampianina a inauguré ces infrastructures dernièrement.