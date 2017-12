Congo-Kinshasa: Le cardinal Monsengwo interpelle dirigeants sur la nécessité de la paix

Depuis début décembre, les homélies dans les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa sont rattachées au contexte de crise multiforme qui sévit en République démocratique du Congo. Non seulement le dernier message de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) est lu régulièrement et explicité, mais les célébrants insistent chaque fois sur la responsabilité de tous les catholiques à se lever comme un seul homme pour « sauver » la RDC où une minorité de gens, en l'occurrence les dirigeants, a pris en otage des millions de Congolais.

L'homélie du cardinal Laurent Monsengwo de Noël 2017 n'a pas dérogé à la règle. Le cardinal a choisi d'insister sur la paix, denrée qui manque tant à la RDC.

« S'il est une réalité et une valeur désirées et recherchées ardemment aujourd'hui dans notre pays et dans le monde,... c'est la Paix », dit le cardinal dans son homélie lue dans toutes les paroisses de Kinshasa à la messe de la Nativité.

Sans y aller par le dos de la cuillère, Laurent Monsengwo note que la grandeur d'un dirigeant ne se situe aucunement dans les astuces politiques mais dans la mesure où cette sagesse politique est mise au service du peuple. « La grandeur de l'homme se situe non dans les astuces politiques pour la conquête du pouvoir, mais dans la mesure où cette sagesse politique est mise au service du peuple, pour accomplir le projet de Dieu pour un peuple et pour un pays ; c'est-à-dire dans la mesure où l'habileté politique est mise au service du rassemblement d'une nation ».

La réalité est que présentement la majorité au pouvoir ne voit que ses intérêts égoïstes au détriment de la nation congolaise. La preuve de cette mauvaise foi est le refus de mettre en application l'Accord politique du 31 décembre 2016 conclu sous la médiation de la Cénco. Pourtant, cet arrangement politique est la seule feuille de route susceptible de garantir un processus électoral apaisé en vue de l'alternance démocratique.

Cette homélie du cardinal Monsengwo intervient à une semaine seulement de la marche 31 décembre 2017 initiée par la Coordination des laïcs catholiques. Cette marche géante est destinée à contraindre le pouvoir MP à appliquer l'Accord de la Saint Sylvestre et à organiser effectivement les élections au 23 décembre 2018.

La tenue de ces élections reste un challenge dans la mesure où la paix manque encore dans plusieurs contrées de la RDC. Des provinces de l'Est à celles du Kasaï en passant par le Tanganyika et les régions du Nord-est de la RDC, l'insécurité et le drame humanitaire sont le lot quotidien des millions de Congolais.

Il n'y a pas de paix entre les acteurs politiques en ce moment à cause de la répression aveugle des manifestants de l'Opposition et du refus des dirigeants de décrisper l'espace politique. Tout ceci risque de compromettre l'organisation des élections dans le timing fixé par la Commission électorale nationale indépendante.

Ce message du père de l'église catholique en RDC vient donc interpeller les dirigeants sur l'indispensable paix sans laquelle le processus électoral ne peut aboutir à son objectif essentiel, l'alternance démocratique.