Madagascar: Téléréalité - Ny Avo et Samuella gagnent le concours pour la « Voix d'Or »

Il fallait une gagnante, mais le jury a décidé d'en avoir deux. Pour la première fois, le micro d'or est allé à deux gagnantes. Samuella et Ny Avo ont toutes les deux mérité la première place. Une décision qui fait l'unanimité

Pour une grande finale, c'en était une. Après un suspens des plus intenses, la peur de la déception et l'émotion à son comble, Ny Avo et Samuella ont à elles-deux gagné le trophée en ex aequo. A près de longues concertations, c'est à l'unanimité que les membres du jury ont annoncé de qui sera sacrée « Voix d'Or » 2017.

Samedi dernier, les dix finalistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant ce concours de chant. Comme de vraies petites stars, ces enfants ont donné un spectacle des plus professionnels.

Si la pression du concours est palpable au début, les candidats ont finalement oublié le trac sans pour autant faire de faute. Pour ouvrir les festivités, place à la nativité. Sur un medley de trois incontournables du répertoire de Noël, les candidats unissent leurs voix, de même que les coaches Fidy, Anyah et Steph Rambi .

Les introductions finies, place aux choses sérieuses. Chaque participant se voit accompagné par une star sur un morceau choisi. Passent alors Samoela, Stéphanie, Deenyz ou encore Shyn. A cette étape du concours, le talent n'était plus à douter. Le tout se jouait surtout sur le choix du titre. Il ne restait plus que six candidats pour continuer l'aventure.

De là, le plus important était de séduire les membres du jury. Pour les départager, le choix s'est porté sur un « All of me » de John Legend en duo. Si Ny Avo s'est démarquée tout au long du concours, elle s'est quelque peu laissée dominée à la dernière marche du podium. Quant à Samuella, elle a tout misé sur cette grande finale. Un effort qui n'a laissé personne indifférent.

Tout ceci étant, le jury a pris une décision des plus inhabituelles dans ce genre de jeu. Lors de la proclamation, l'euphorie a été à son comble. Les cris et les émotions se mélangent alors.

Selon le jury, « Le choix a été difficile, car toutes les deux méritent amplement ce trophée. Après mûre réflexion, nous avons tout simplement estimé qu'elles ont toutes les deux mérité le trophée » Pour la récompense, elles iront ensemble à Disneyland Paris y passer une semaine. Vivement la prochaine édition !