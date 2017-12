Madagascar: RIM - Yves et Nitro retirent leur plainte

Le Team Mika Faniry a finalement fait contre mauvaise fortune bon cœur en choisissant de retirer sa plainte après avoir été déclassé au dernier Rallye International de Madagascar pour n'avoir pas respecté le passage au refueling qui n'était pas selon le président de la Fédération, Bebe Rakotofiringa, obligatoire lors de son discours de présentation de cet événement.

Et quand un président le dit, publiquement qui plus est, cela avait force de loi. Mais ce n'était pas probablement l'avis des commissaires qui ont décidé de rétrograder l'équipe Yves et Nitro sur Subaru de la 1re place à la 4e place.

« Il s'agit de la dernière compétition de l'année et cela ne va pas changer grand-chose et nous avons préféré passer l'éponge », commente un membre du Team Mika Faniry pour qui Yves et Nitro sont les grands gagnants de ce RIM.

A la régulière, rajoute-t-on encore car ils étaient plusieurs équipages à avoir choisi délibérément de ne pas passer par le refueling. Mais allez savoir pourquoi, seuls les deux hommes ont été sanctionnés mais pas les autres sans doute parce qu'ils étaient premiers et que quelque part cela dérange certains commissaires connus pour leur attitude partisane. Et dans cette saga, ce n'est plus du rallye...