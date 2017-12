Madagascar: Fonctionnaires « fantômes » - Mea culpa et détermination du ministre Maharante

L'ancien président de la Transition et sa famille ont passé la fête de la Nativité à… Plus »

Et encore, il y a ceux qui travaillent déjà à l'extérieur pour le compte d'autres organismes, alors qu'ils continuent de jouir de leurs salaires en tant qu'agents de l'Etat. C'est inadmissible.», a-t-il dénoncé. En tout cas, le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative, du Travail et des Lois Sociales rassure que les agents de l'Etat qui font convenablement leur travail ne seront pas pénalisés.

« Les erreurs sont à corriger. Les vrais fonctionnaires fantômes seront identifiés. Au niveau de certains ministères, il y a des membres de cabinet qui sont déjà limogés, mais qui ont toujours droit à leurs salaires. Or normalement, une fois limogés, ils n'ont plus droit aux salaires en tant que membres du cabinet.

Alors que la patronne du ministère des Finances et du Budget au niveau duquel a été opérée la suspension des salaires de 9.000 fonctionnaires « fantômes » persiste dans son silence, son homologue de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative, du Travail et des Lois Sociales a fait un mea culpa en promettant aux victimes innocentes de rétablir la situation avant la fin de l'année.

