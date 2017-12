Madagascar: Aéroport International d'Ivato - Le Terminal international remis à neuf

Avec des travaux de rénovation réalisés par Ravinala Airports, la salle d'arrivée du Terminal International de l'aéroport d'Ivato est devenue plus accueillante

Ravinala Airports respecte le calendrier des travaux de rénovation des aéroports d'Ivato (Antananarivo) et de Fascène (Nosy Be). Pour y arriver, le concessionnaire œuvre sur plusieurs fronts. Parallèlement à la construction du nouveau Terminal international d'Ivato, Ravinala Airports s'est attelée à la rénovation de la salle d'arrivée du Terminal international actuel. Une visite des chantiers a eu lieu jeudi dernier à Ivato.

Plus convivial. Les travaux relatifs à cette rénovation ont été achevés au mois de novembre dernier, conformément au calendrier préétabli. Désormais, les passagers en provenance de l'étranger sont accueillis dans un espace convivial, plus pratique et plus fonctionnel.

Les murs et plafonds ont été repeints. Des œuvres d'art réalisées par des artistes malgaches y sont actuellement exposés pour apporter une touche de déco et de culture dans cette zone. L'installation de nouvelles signalétiques, d'un nouvel éclairage, et de nouveaux équipements électriques et informatiques vient renforcer l'aspect moderne de la salle. Les barrières métalliques ont été remplacées par des tensaguides (poteau de guidage à enrouleur) afin de fluidifier le flux des passagers.

La rénovation de la signalétique a également été faite. Enfin, un passage a été créé entre cette salle et la salle d'embarquement international pour les passagers en transit. Désormais, ces derniers n'auront plus besoin de repasser par le check-in international comme avant, mais passeront par un couloir transit qui s'injecte directement dans la salle d'embarquement international. Ils seront ensuite contrôlés au niveau de la sûreté par la SAMADA.

Optimisation. Les efforts vont désormais porter sur l'optimisation des procédures d'accueil et d'orientation des passagers, en coordination avec l'ensemble des acteurs de la salle d'arrivée. Cette rénovation de la salle d'arrivée du Terminal International d'Ivato s'inscrit dans le projet de modernisation du plus grand aéroport international de Madagascar. Le Terminal national n'est pas en reste puisque Ravinala Airports a travaillé au niveau de l'espace check-in afin de fluidifier le flux des passagers.

A la fin de tous les travaux et après la mise en service du futur Terminal International prévue en 2020, l'aéroport d'Ivato Antananarivo sera à même d'offrir des services dignes des plus grands aéroports et deviendra une référence régionale. Rappelons que L'Etat malgache a fait appel à Ravinala Airports pour mener à bien l'exploitation, la maintenance, le développement et le financement des aéroports internationaux d'Ivato et de Fascène, pour une durée de 28 ans.

L'objectif est de développer la capacité des deux aéroports internationaux, réaménager les installations existantes, remettre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement, améliorer la qualité des services aéroportuaires et participer au développement économique de Madagascar. Ravinala Airports, dispose de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet : gestion d'aéroports, construction de routes et de bâtiments et gestion financière.