Madagascar: Rugby - Andry La Pie accueilli en héros au stade Makis

Vox populi, vox Dei. Et la voix du peuple a parlé en réservant, samedi au stade Makis, un accueil triomphal au président de la Ligue d'Analamanga, Andry La Pie Ravelojaona, venu honorer la Coupe du Président de la République.

Arrivé sur le tard, le président d'Analamanga n'est pas passé inaperçu puisque une haie d'honneur s'est tout juste formé autour de lui dès son entrée au Stade Makis. Le tout accompagné d'un standing ovation digne des héros. Et manifestement, Andry Ravelojaona l'est .

C'est d'ailleurs dans la logique des choses car le propre des Malgaches est de se trouver du côté des opprimés. Et le président d'Analamanga Rugby l'est car il fait l'objet des attaques en règle de la part de Marcel Rakotomalala et ses hommes.

Pour revenir à la Coupe du Président de la République dotée de zébus de fosse pour les vainqueurs, les matches assez modestes ont vu la victoire du VTM Antsalova sur le XV F Ampasika par 15 à 14.

Dans l'autre rencontre, la Savonnerie Tropicale a battu l'US Ankadifotsy sur le score serré de 19 à 18.

Les amoureux de l'ovale ne jurent désormais que pour la finale du top 9 du 30 décembre à Mahamasina entre le TFM Ankasina et Iarivo RC. Mais le match de la troisième place entre le 3FB et le TAM Anosibe ne manque pas lui non plus de piquant.