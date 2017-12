Cote d'Ivoire: BRVM - Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 7,4 milliards FCFA en fin de semaine

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières(BRVM) termine la semaine du 18 au 22 décembre à la hausse, en affichant 209,9 points pour l'indice BRVM 10 (+3,21%) et 232,85 points pour l'indice BRVM Composite (+3,95%), selon le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Intelligence.

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 549 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 7,4 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par le secteur « FINANCES » (82%). Le titre SODECI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 28,82% tandis que le titre ETI TG affiche la plus forte baisse avec une chute de 5,56%, note Bloomfield Intelligence. Sur le marché des matières premières, les cours de l'or et du caoutchouc poursuivent leur tendance haussière tandis que les cours du café et du cacao suivent la tendance inverse.

Sur le marché des actions, le rapport d'analyse de Bloomfield Intelligence renseigne que le vendredi 22 décembre 2017 à la fermeture du marché boursier, le cours de l'action Sicable affiche 965 FCFA, en baisse de 55,89% comparativement à son niveau à l'entame de l'année ; illustrant ainsi la tendance générale à la baisse que le titre a suivi tout le long de cette année. En effet, les troubles sociaux et le retard observé sur des chantiers importants ont contribué à assombrir les perspectives du titre. Les doutes ont été confirmés par des ventes et un résultat net en baisse respectivement de 19,68% et 14,76% au titre de l'exercice 2016.

La revalorisation des dividendes distribués (2000 FCFA au titre de l'exercice 2016 contre 1200 FCFA l'exercice précédent), tout comme l'amélioration des résultats financiers au cours du premier trimestre 2017 n'ont pas suffi à inverser la tendance baissière. Au troisième trimestre 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13,9% et un résultat net en hausse de 588%. Cette performance positive, qui s'inscrit dans la même dynamique que les trimestres précédents, est due à la reprise de certains programmes de travaux et à la hausse des cours de certaines matières premières, particulièrement le pétrole, qui favorise les investissements dans ce secteur.

L'exercice 2017 sera certainement meilleur que l'exercice précédent pour Sicable, ce qui pourrait favoriser des dividendes plus intéressants pour les actionnaires. Les perspectives de l'entreprise sont positives avec l'opérationnalisation de son plan de mise à niveau technique 2015 et 2016 , qui réduit significativement ses charges, et les investissements en infrastructures à venir en Côte d'Ivoire.