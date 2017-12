Madagascar: Noël et épicurisme - Les bonnes tables toujours prisées

Hier, les bonnes, voire les meilleures tables de Tana n'ont pas désempli. De l'Atelier au Citizen en passant par La Taverne, etc. une frange non négligeable de la population malgache ne s'est pas privée pour se délecter d'une cuisine gastronomique et d'une ambiance feutrée et conviviale pour marquer Noël.

Car la magie de Noël c'est cela aussi -que ce soit pour les grands ou les petits- sortir de l'ordinaire. Mets gastronomiques, bons vins et fous rires égayaient joyeusement l'atmosphère.

D'autant plus que les établissements ont rivalisé de concepts et de formules. Toutefois, que ce soit dans un restaurant chic ou dans l'ambiance douillette du foyer, l'essentiel c'est l'esprit de joie et de partage.

Effectivement, aussi réputés stoïques qu'ils soient, les Malgaches aiment la bonne chère et ce quels que soient leurs moyens. Mais quand les possibilités sont là, ils entendent en profiter, sans rougir.