Madagascar: Revue littéraire « Takelaka Tsara Soratra » à la recherche de ses nouveaux écrivains !

« Takelaka Tsara Soratra » (TTS) est une revue qui nous emmène à la découverte de la littérature malgache du XXIe siècle. Elle dévoile une collection des tout derniers ouvrages des littéraires malgaches.

Après le numéro 000 de février 2017 et le numéro 001 de septembre-novembre 2017, TTS publiera le numéro 002 en mai-juin 2018. De ce fait, elle est actuellement à la recherche d'écrivains qui désireraient imprimer leurs œuvres dans ce futur numéro.

Contes, récits, proses, poésies, slams, témoignages, articles de blog et même BD, du moment qu'ils soient en malgache, peuvent y être publiés. Tout Malgache, d'ici et d'ailleurs, de n'importe quel âge, peut y proposer et présenter son œuvre. Seuls les ouvrages envoyés au comité de TTS avant le 31 janvier 2018 seront analysés et votés, afin d'être publié dans le numéro 002.

« Takelaka Tsara Soratra » désire montrer l'évolution et la beauté de la littérature malgache. Cette revue révèle le savoir-faire des grands écrivains de l'île et pousse également les écrivains en herbe à y faire découvrir leurs œuvres. Les lecteurs peuvent y lire un large panel de diverses écritures malgaches de la dernière génération, abordant des sujets très variés. TTS est ainsi « le lieu » de rencontre des lecteurs avec les anciens et nouveaux écrivains.