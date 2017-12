Sénégal: Lutte - Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 chauffent le stade municipal de Mbour

Je lui souhaite d'être sur pied et d'être apte pour combattre. J'ai bien travaillé pour avoir la victoire .Je peux vaincre n'importe quel adversaire. Tout est dit à propos de ce combat. Je connais mon adversaire depuis mon enfance et toi Gris, ne provoques pas la bagarre sinon, tu auras des regrets", avertit le Lion de Guédiawaye campant le décor d'un combat parti pour être palpitant.

Au summum du rythme des tamtams et applaudissements Balla Gaye 2 ne tarde pas à apporter la réplique pour mettre en garde Gris Bordeaux :"Si tu démarres le combat en lutte simple, je te terrasse. Si tu opte pour la bagarre, je te mets Ko. On ne dort pas pour gagner un combat J'ai beaucoup travaillé. Je donne rendez-vous à mon adversaire.

Je rends hommage à mon adversaire et je prépare mon retour. Derrière mes parents et mes supporters et fans. Je travaille pour la victoire. Je lance un appel à toute la communauté sérère et je sollicite leur soutien. Je vais allier la bagarre et la boxe .Je te promets le Ko.

Les deux champions ont cherché mutuellement à se faire peur à défaut de se faire des politesses. Ce qui a provoqué une ambiance électrique. Le Fassois Gris Bordeaux a lancé la premiére pique : "J'ai fait un temps dans l'arène et les gens me connaissent.

