Le Cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal (Crafs), dénonce la dissolution de la Commission nationale de réforme foncière avant la fin du processus. Il demande au président de la République, Macky Sall, de finaliser le travail afin qu'une loi organisant la gestion foncière soit établie. Une conférence de presse a été tenue sur la question foncière, samedi 23 décembre dernier à Dakar.

Le Cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal (Crafs), composé d'organisations qui s'activent sur les questions foncières telles que, Enda Pronat, l'Initiative prospective agricole et rural (Ipar), le Conseil national de concertation et coopération de ruraux, (Cncr), a tenu une conférence de presse, samedi 23 décembre dernier, pour dénoncer la dissolution et l'arrêt de activités de la Commission nationale de réforme foncière, alors que ce processus qui vise une meilleure gestion de terres n'est pas achevé.

Selon la coordonnatrice d'Enda Pronat, Mariéme Sow, ce sont des documents de politique foncière qui ont été remis au chef de l'Etat et non une législation. Mieux, ajoute-t-elle, à défaut d'une loi règlementant le foncier, l'on constate que ce sont des décrets d'application qui sortent à gauche et à droite.

Tout en demandant au président de la République, Macky Sall, de donner une suite au travail de la Commission nationale de la réforme foncière, la coordonnatrice d'Enda Pronat déclare: «nous ne pouvons pas dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent pour un travail qui ne sera pas finalisé».

Eu égard donc au non achèvement de la tâche assignée à la défunte Commission sur la réforme foncière, le Crafs exhorte le président Macky Sall, à relancer le processus et permettre son bon déroulement jusqu'à sa finalisation. Mieux, les organisations réunies au sein du Crafs invitent le Chef de l'Etat à évaluer les impacts des nouvelles lois comme celles relatives aux Zones économiques spéciales (Zes), sur la gouvernance foncière inclusive et sur le processus de décentralisation au Sénégal.

Le Crafs demande, par ailleurs, au chef de l'Etat de maintenir le même principe d'inclusion et de participation de l'ensemble des parties prenantes dans la phase de transformation des conclusions du document de politique en actes législatifs et réglementaires.